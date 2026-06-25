Las bajas temperaturas impulsaron la búsqueda de ropa de abrigo en distintos puntos de venta del país. Las cadenas de supermercados ajustaron su estrategia comercial para la temporada de invierno, con promociones en indumentaria, además de los productos habituales de consumo diario. Una de las principales propuestas del período incluyó descuentos de hasta el 50% en camperas y financiación en cuotas sin interés en artículos seleccionados.
Combatí el frio con la oferta de camperas de invierno que ofrece esta cadena de supermercados
La iniciativa de esta empresa apunta a consumidores que buscan renovar vestimenta de abrigo, antes del pico de bajas temperaturas.
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Descuentos en supermercados para junio: cuáles son las promociones disponibles y cómo aprovecharlas
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Ofertas en indumentaria masculina en este supermercado por el día del padre
La campaña incorporó prendas para mujeres, hombres y niños, con disponibilidad en tiendas físicas y en plataformas digitales. Los precios reducidos se aplicaron sobre distintos modelos de la marca Top Design dentro del catálogo de invierno.
Las acciones de este tipo se integraron a la dinámica habitual de promociones estacionales en supermercados. Las ofertas no solo abarcaron alimentos y productos de higiene, sino también textiles, tecnología y artículos para el hogar, con foco en fechas de alta demanda como el inicio del invierno.
50% de descuento en camperas en Coto Digital
La cadena Coto presentó una selección de camperas con rebajas de hasta el 50% sobre el precio original. El catálogo incluyó opciones para distintos públicos, con disponibilidad en su tienda digital y en sucursales seleccionadas.
Las promociones también contemplaron alternativas de pago en cuotas sin interés en determinados productos. Las condiciones variaron según el artículo, el canal de compra y el medio de pago elegido por el cliente.
Mujer
Las prendas para mujer presentaron descuentos del 40% en la mayoría de los casos y algunos productos con rebajas del 50%.
Las opciones incluyeron:
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campera dama Top Design Puffer corto T48: $50.999,40 con 40% de descuento
campera dama Top Design Bouclé con cierre: $59.999 con 40% de descuento
campera dama corta negra: $29.999 con 50% de descuento
campera dama clásica Top Design: $39.900 con 40% de descuento
campera Top Design Sherpa: $47.999 con 40% de descuento
campera de cuero con piel: $59.999 con 40% de descuento
campera dama Top Design clásica negra T42: $39.900 con 40% de descuento
campera dama Top Design puffer combinado T42: $53.999,40 con 40% de descuento
campera dama Top Design puffer corto negro T48: $50.999,40 con 40% de descuento
Hombre
Los valores informados fueron:
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campera de gamuza Top Design: $37.999 con 50% de descuento
campera sherpa negra: $47.999 con 50% de descuento
campera desmontable negra: $69.999 con 50% de descuento
campera neoprene negra: $49.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design pescador verde T46: $44.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design pescador verde T38: $44.999,50 con 50% de descuento
chaleco Top Design clásico melange T52: $29.993,50 con 50% de descuento
campera Top Design clásica melange T38: $33.250 con 50% de descuento
chaleco Top Design puffer combinado gris T50: $34.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design paño melange T40: $54.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design pescador negro T52: $44.999,50 con 50% de descuento
chaleco Top Design pescador verde T38: $34.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design paño melange T38: $54.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design paño negro T44: $54.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design micropolar azul TXL: $34.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design puffer verde militar T38: $49.999,50 con 50% de descuento
chaleco Top Design pescador verde T40: $34.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design puffer azul marino T50: $59.999,50 con 50% de descuento
campera caballero Top Design combinado negro TXXL: $34.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design sherpa crudo T50: $47.499,50 con 50% de descuento
campera Top Design paño negro T52: $54.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design paño negro T42: $54.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design desmontable negro T40: $69.999,50 con 50% de descuento
chaleco caballero Top Design combinado gris TXL: $29.999,50 con 50% de descuento
chaleco caballero Top Design combinado negro TXXL: $29.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design puffer verde militar T44: $49.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design puffer azul marino T48: $59.999,50 con 50% de descuento
campera Top Design puffer negro T52: $49.999,50 con 50% de descuento
Niños
Las opciones informadas fueron:
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campera Top Design con recorte canesú menta/negro T1: $27.599,40 con 40% de descuento
campera Top Design con capucha y bolsillo salmón T8: $27.599,40 con 40% de descuento
campera parka lisa stone wash con capucha camel T14: $29.999,40 con 40% de descuento
campera classic Top Design negro T8: $32.999,40 con 40% de descuento
campera parka lisa bordada con capucha beige T14: $29.999,40 con 40% de descuento
campera canguro estampado negro T1: $16.199,40 con 40% de descuento
campera larga con cierre T8: $29.999,40 con 40% de descuento
campera clásica oliva T16: $43.799,40 con 40% de descuento
campera lentejuelas rosa T14: $24.599,40 con 40% de descuento
campera corderito crudo T16: $24.599,40 con 40% de descuento
campera sherpa azul T10: $38.999,40 con 40% de descuento
campera larga con botones beige T8: $29.999,40 con 40% de descuento
campera dos colores caminante T1: $24.599,40 con 40% de descuento
campera dos colores corderito azul T16: $27.599,40 con 40% de descuento
campera sherpa menta T8: $38.999,40 con 40% de descuento
campera sherpa camuflada T12: $38.992,90 con 40% de descuento
campera corderito negro T10: $24.599,40 con 40% de descuento
campera larga estrellas verde T6: $47.999,40 con 40% de descuento
campera lentejuelas rosa T16: $24.599,40 con 40% de descuento
campera con cierre negra T14: $29.999,40 con 40% de descuento
campera corderito negro T14: $24.599,40 con 40% de descuento
campera rústica con aplique crudo T3: $16.199,40 con 40% de descuento
campera pijama sherpa caminante T3: $16.799,40 con 40% de descuento
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