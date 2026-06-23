Descuentos en supermercados para junio: cuáles son las promociones disponibles y cómo aprovecharlas

Las promociones vigentes permiten combinar ofertas con beneficios bancarios y descuentos en compras online. Conocé los detalles.

De cara al martes 23 de junio, los consumidores cuentan con un abanico de ofertas que incluyen rebajas, promociones y descuentos.

Los consumidores que planean hacer compras en supermercados durante la última semana de junio cuentan con distintas promociones vigentes. Una de las cadenas más grandes del país mantiene descuentos propios sobre productos seleccionados y beneficios asociados a determinados medios de pago, que permiten reducir el gasto final en la compra.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante junio, Día sostuvo promociones rotativas que abarcan alimentos, bebidas, productos de limpieza, artículos de higiene personal y categorías estacionales. Además, sigue vigente la política de descuentos exclusivos para usuarios registrados en ClubDIA , el programa de beneficios de la empresa.

Las ofertas disponibles pueden consultarse tanto en las sucursales físicas como a través de la plataforma online de la cadena, donde también se aplican promociones para compras digitales.

Qué promociones mantiene supermercados Día durante junio

La cadena viene ofreciendo durante este mes descuentos sobre productos seleccionados mediante promociones del tipo segunda unidad con rebaja, ofertas por cantidad y precios especiales para socios del programa de fidelización.

Entre las campañas aparecen descuentos que alcanzan hasta el 70% en segundas unidades de determinados productos de alimentación, bebidas y cosmética, según la categoría y la disponibilidad en cada sucursal.

También siguen vigentes promociones especiales sobre frutas, verduras y productos frescos, uno de los segmentos donde la empresa concentra buena parte de sus acciones comerciales durante el invierno.

La plataforma digital de Día mantiene también descuentos exclusivos para compras online y promociones temporales que pueden variar según la región y la fecha.

Los clientes registrados en ClubDIA suelen acceder a precios especiales identificados en góndola y en la tienda digital, una modalidad que la empresa viene reforzando en los últimos años para fidelizar consumidores.

P21 - Supermercado (RE_opt.jpeg Precios. La canasta de alimentos evidenció fuertes variaciones. Hoy los precios de los alimentos se actualizan cada vez más seguido, por semana e incluso días, tanto en supermercados como en almacenes.

Por otro lado, durante junio existen promociones que permiten obtener hasta un 25% de descuento usando tarjetas o billeteras de bancos seleccionados. Las condiciones dependen de cada entidad, los topes de reintegro y los días específicos de vigencia.

Las promociones bancarias suelen renovarse mensualmente y constituyen uno de los principales mecanismos de ahorro para quienes realizan compras de supermercado de forma habitual.

Además de las tarjetas tradicionales, algunas campañas incluyen pagos mediante aplicaciones móviles y billeteras virtuales, una tendencia que se consolidó en los últimos años y que sigue expandiéndose. Antes de realizar una compra conviene revisar las condiciones específicas de cada beneficio para verificar porcentajes, límites de reintegro y formas de pago habilitadas.

supermercado dia.jpg

Cómo aprovechar al máximo las promociones

Se recomienda revisar previamente las ofertas disponibles y planificar las compras antes de concurrir al supermercado. También conviene verificar las promociones exclusivas para socios de ClubDIA y las campañas vigentes en el sitio web oficial de la empresa, ya que muchas veces existen diferencias entre las ofertas disponibles en distintos canales. Otro punto importante es prestar atención a los topes de reintegro cuando se usan promociones financieras.

Las promociones vigentes en Día durante junio están sujetas a disponibilidad de stock, condiciones específicas de cada sucursal y restricciones vinculadas a determinados productos. La empresa recomienda consultar previamente los términos y condiciones de cada campaña antes de concretar la compra.

Los descuentos pueden variar según la región, el formato y el canal utilizado, especialmente en el caso de las compras online. Además, algunas promociones no son acumulables entre sí, por lo que resulta importante verificar cuáles beneficios pueden combinarse y cuáles funcionan de manera independiente.