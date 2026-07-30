DNU migratorio de Milei: duras críticas por su posible inconstitucionalidad

Especialistas en derecho constitucional objetaron la herramienta utilizada por el Gobierno y advirtieron sobre la falta de fundamentos para dictar el decreto.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026 , mediante el cual el Gobierno modificó la Ley de Migraciones para endurecer las causales de expulsión de extranjeros, recibió cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional , quienes apuntaron principalmente contra el uso de esta herramienta por parte del Poder Ejecutivo .

Uno de los primeros en pronunciarse fue el constitucionalista Andrés Gil Domínguez , quien sostuvo que la reforma " avasalla al Congreso de la Nación " al haberse realizado mediante un DNU sin que existan las condiciones previstas por la Constitución Nacional para su dictado.

"Otra vez la ley de migraciones se reforma por DNU avasallando al Congreso de la Nación sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución. Esta vez con una causal propia de la Venezuela de Maduro", escribió el abogado en su cuenta de X.

Además, planteó una crítica sobre el alcance de la nueva disposición al señalar que " lo paradójico es que con esta normativa Javier Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su 'discurso de odio' ", en referencia a los enfrentamientos diplomáticos que el Presidente mantuvo con mandatarios de esos países.

Otra vez la ley de migraciones se reforma por DNU avasallando al Congreso de la Nación sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución. Esta vez con una causal propia de la Venezuela de Maduro. Lo paradojal es que con esta normativa @JMilei no podría…

En la misma línea, el abogado constitucionalista Félix Lonigro cuestionó el instrumento elegido por el Gobierno para modificar la legislación migratoria. " Lo que es muy cuestionable es el instrumento . El Presidente, para poder meter mano en esta materia, necesita que haya circunstancias excepcionales que le impidan enviar un proyecto de ley al Congreso y esperar su sanción. El Presidente no quiere esperar todo eso y entonces ejerce la facultad legislativa. Eso es inconstitucional por ausencia de circunstancias excepcionales ", afirmó en declaraciones a Clarín.

No obstante, Lonigro diferenció el mecanismo utilizado del contenido de la norma. A su entender, la incorporación de una causal para revocar la residencia de extranjeros que agredan al pueblo argentino o ultrajen los símbolos patrios resulta, en términos generales, "lógica" y "adecuada".

Sin embargo, advirtió que la aplicación de esa sanción presenta otro problema constitucional: la decisión queda en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo.

"Debería ser un juez quien evalúe si se produjo esa ofensa antiargentina o no", sostuvo el constitucionalista, al considerar que una medida de esa naturaleza requiere control judicial para garantizar el debido proceso.

De esta manera, las críticas de ambos constitucionalistas apuntan al uso del DNU para modificar una ley, al considerar que el Gobierno no justificó la existencia de circunstancias excepcionales que impidieran el debate en el Congreso.

La UCR calificó de "inconstitucional" el DNU migratorio de Javier Milei y pidió al Congreso que lo rechace

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, cuestionó en duros términos el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei que añade nuevas causales para impedir el ingreso al país o habilitar la deportación de ciudadanos extranjeros que expresen mensajes de odio sobre la Argentina.

Chiarella afirmó que el decreto que modifica la Ley de Migraciones "es inconstitucional” ya que "no hay ni necesidad ni urgencia". Por ese motivo, manifestó que el Congreso Nacional "debe rechazarlo expresamente”.

La medida, oficializada mediante el Decreto 681/2026 y publicada en el Boletín Oficial, fue comunicada por la Oficina del Presidente a través de un mensaje en el que se argumentó que la decisión responde a una reciente "campaña antiargentina" que trascendió el ámbito deportivo tras el Mundial 2026 y que tuvo repercusiones en la política internacional.

Según expresó el Gobierno, la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de los símbolos nacionales constituye un principio "innegociable". En ese marco, el comunicado oficial incluyó una definición atribuida al mandatario: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

La norma establece que podrán ser alcanzados por la prohibición de ingreso o la expulsión quienes hayan dirigido mensajes de odio, ya sea de manera oral o escrita, o hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad. También comprende a quienes hayan realizado, participado o promovido actos de ultraje contra los símbolos patrios.

El titular de la UCR nacional criticó la decisión de Nación al señalar que va en contra de la postura histórica del país. "Argentina es un país que se hizo grande cuando abrió sus brazos a nuestros abuelos que llegaron desde diferentes países para desarrollar nuestra Nación”, dijo en un posteo en sus redes sociales.