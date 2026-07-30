Donald Trump anunció un acuerdo para el desarme total de Hamás y los grupos armados de Gaza + Agregar ámbito en









El presidente de Estados Unidos aseguró que se alcanzó un entendimiento para desarmar a Hamás y al resto de las organizaciones armadas que operan en la Franja de Gaza. Afirmó que el proceso se implementará por etapas, aunque el grupo islamista no confirmó el anuncio.

Trump presentó el acuerdo como un paso clave para avanzar hacia un nuevo esquema de seguridad y gobernabilidad en Gaza. Crédito: The White House

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que se alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y de todos los grupos armados que operan en la Franja de Gaza, en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto en la región. Según afirmó, el entendimiento constituye "un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas", aunque hasta el momento Hamás no se pronunció sobre sus declaraciones.

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A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que la denominada Junta de Paz logró cerrar un acuerdo histórico que contempla el desarme de las organizaciones armadas palestinas y abre la puerta a una nueva etapa política en Gaza.

"Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas", escribió Trump.

El mandatario sostuvo que el entendimiento permitirá avanzar hacia la conformación de un nuevo gobierno palestino que administrará la Franja de Gaza y trabajará junto con la Junta de Paz para asistir a la población.

Además, aseguró que el acuerdo brindará mayores garantías de seguridad para Israel.

"Israel gozará de la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas", afirmó. Según explicó Trump, la implementación será gradual y se desarrollará en distintas fases. Una vez completado el proceso de desarme, las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarán del territorio y una Fuerza Internacional de Estabilización colaborará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad en Gaza. El presidente estadounidense también vinculó el anuncio con su denominado "Plan de 20 Puntos", al considerar que representa un avance importante en la aplicación de esa iniciativa para Medio Oriente. Pese al anuncio de la Casa Blanca, Hamás no emitió hasta el momento ninguna declaración sobre el supuesto acuerdo ni confirmó los términos expuestos por Trump, por lo que aún no existe una validación pública por parte del grupo islamista.