El dólar blue supera al CCL y la brecha con el oficial toca un máximo en 7 meses + Agregar ámbito en









La cotización informal volvió a ubicarse como la más cara del mercado, pese a cerrar con una leve baja. En paralelo, la mayor caída del mayorista amplió la distancia entre ambos tipos de cambio hasta el nivel más elevado desde diciembre.

El blue volvió a quedar por encima de las cotizaciones financieras.

El dólar blue superó al contado con liquidación y volvió a convertirse en la cotización más cara del mercado, pese a cerrar la jornada con una leve baja. De esta forma, el informal terminó a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, por lo que cedió 0,32% y se alejó de los máximos nominales alcanzados durante las últimas jornadas.

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La caída interrumpió una racha de tres ruedas consecutivas sin retrocesos. Sin embargo, el blue todavía acumula un avance de $20 en lo que va de la semana y mostró una mayor resistencia que las cotizaciones financieras, en una rueda en la que tanto el dólar MEP como el CCL operaron en terreno negativo.

En paralelo, el dólar oficial mayorista cayó por segunda jornada consecutiva y retrocedió 0,53% hasta los $1.488, su menor valor en más de una semana, luego de haber iniciado la rueda en un máximo de $1.494. Como la baja del tipo de cambio oficial fue mayor que la del blue, la brecha entre ambas cotizaciones se amplió hasta el 5,17%, su nivel más elevado en siete meses. El antecedente inmediato se remonta al 29 de diciembre de 2025, cuando la diferencia había alcanzado el 5,7%.

Según explicó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, la rueda volvió a mostrar un tono débil para la moneda estadounidense en el segmento mayorista, con predominio de la oferta de divisas y menores necesidades de cobertura. Los ingresos desde el exterior prevalecieron durante gran parte de la jornada y empujaron la cotización hacia los mínimos del día, mientras la demanda perdió la intensidad observada en ruedas anteriores.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 30 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.488 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 30 de julio El dólar CCL cerró a $1.563,3 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.1%. Valor del dólar MEP hoy, jueves 30 de julio El dólar MEP cerró a $1.511,43 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.575,93, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.880, según Binance.