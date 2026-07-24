Plazo fijo: ¿cuánto ganás al depositar $1.000.000?

Los bancos actualizan periódicamente las tasas de interés de estas herramientas, tras la desregulación dispuesta por el Banco Central.

Con las tasas actuales, un depósito de $1.000.000 genera un rendimiento diferente según la entidad y el canal elegido para constituirlo.

Aunque en los últimos meses crecieron otras opciones de inversión, como los fondos comunes de inversión disponibles en billeteras virtuales, el plazo fijo tradicional sigue ocupando un lugar importante entre quienes priorizan la previsibilidad y la seguridad del capital.

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo, cada entidad financiera fija libremente el interés que ofrece a sus clientes. Como consecuencia, los rendimientos pueden variar de manera considerable entre un banco y otro, por lo que comparar las tasas antes de invertir resulta fundamental.

Para una inversión de $1.000.000 a 30 días , tomando el cuenta el Banco Nación , consideramos dos alternativas según el canal utilizado.

La diferencia entre ambas modalidades supera los $2.800 para una misma inversión, simplemente por elegir un canal digital. Esto también se observa en otras entidades financieras, que suelen incentivar los plazos fijos online mediante tasas superiores a las ofrecidas en sucursal.

Según el comparador oficial del Banco Central, actualmente las tasas para depósitos electrónicos a 30 días se ubican aproximadamente entre el 16% y el 23% de TNA , dependiendo del banco elegido.

Banco Nación: 19% para operaciones electrónicas

Banco Provincia: 19,5% para clientes y hasta 21% para no clientes en determinadas modalidades

Banco Macro: 19,5%

BBVA: 18,25%

Galicia: 17,5%

Santander: 16%

ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

¿Conviene un plazo fijo o un fondo de inversión de una billetera virtual?

Existen diferencias importantes entre ambas alternativas. El plazo fijo ofrece una rentabilidad conocida desde el primer día. Al constituir la operación, el banco informa exactamente cuánto dinero recibirá el cliente al vencimiento. Además, el capital permanece protegido durante todo el período pactado.

En los fondos comunes de inversión, en cambio, el rendimiento no está garantizado. Si bien suelen acompañar la evolución de las tasas de corto plazo y en determinados momentos pueden ofrecer una rentabilidad superior, el resultado varía diariamente según el desempeño de los activos.

Otro punto relevante es la liquidez. Mientras el plazo fijo tradicional exige mantener el dinero inmovilizado durante mínimo 30 días, salvo en modalidades precancelables, las billeteras virtuales permiten usar el saldo prácticamente de inmediato para hacer transferencias, pagos o compras.

Para quienes necesitan disponibilidad permanente del dinero, esa flexibilidad representa una ventaja considerable. No obstante, cuando el objetivo es conocer exactamente cuánto se gana al finalizar el período de inversión, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más previsibles. La elección entre ambos instrumentos depende del perfil del ahorrista.

Quienes priorizan la seguridad y no necesitan utilizar el dinero durante un mes suelen inclinarse por el plazo fijo. En cambio, quienes buscan mantener liquidez diaria y aceptar un rendimiento variable suelen optar por los fondos comunes disponibles en las billeteras digitales.

También existe la posibilidad de combinar ambas estrategias, destinando una parte del capital a un plazo fijo y otra a una cuenta remunerada para disponer del dinero.