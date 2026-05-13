La fiesta provincial de Buenos Aires que no te podés perder si buscas comer rico y descansar de la ciudad

Tiene una de las celebraciones más tentadoras de la provincia y cuenta con distintas actividades para realizar.

Explorar la provincia de Buenos Aires revela un abanico de posibilidades para quienes buscan escapar del ritmo frenético de la capital. Desde las extensas playas de la Costa Atlántica hasta las sierras más antiguas del país, el territorio bonaerense ofrece paisajes variados donde la naturaleza y la tradición se encuentran. Muchos turistas aprovechan los fines de semana para descubrir pueblos rurales que conservan su esencia, ofreciendo gastronomía regional y una tranquilidad inigualable.

A pocos kilómetros de las grandes urbes, existen destinos que permiten desconectarse sin necesidad de realizar viajes extenuantes. Son lugares ideales para disfrutar del aire libre, recorrer cascos históricos y participar de celebraciones populares que ponen en valor la identidad local. Entre estas joyas cercanas que combinan historia, río y campo, se destaca la ciudad de Magdalena.

Magdalena se encuentra situada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del Río de la Plata . Es la ciudad cabecera del partido homónimo y representa un punto estratégico dentro del corredor costero sur. Su ubicación geográfica la coloca en una zona de transición entre la llanura pampeana y el ecosistema de ribera, lo que le otorga una biodiversidad particular protegida en gran medida por reservas naturales.

En el mapa provincial, se ubica a unos 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lo que la convierte en un destino de cercanía muy accesible. En sus alrededores, a una distancia no mayor a los 40 kilómetros, se encuentran localidades como Vieytes y General Mansilla (conocida también como Bartolomé Bavio), además de la ciudad de La Plata, que funciona como el centro urbano importante más próximo.

Qué se puede hacer en Magdalena

El atractivo turístico de Magdalena reside en su capacidad de ofrecer paz y patrimonio. Los visitantes pueden comenzar su recorrido en la Plaza San Martín, el corazón del casco histórico, rodeada de edificaciones emblemáticas como la Parroquia Santa María Magdalena, inaugurada a mediados del siglo XIX. Para quienes disfrutan de la arquitectura y el misterio, el Teatro Español y el Cementerio local (con sus panteones de época) son paradas obligatorias para admirar construcciones que parecen detenidas en el tiempo.

La naturaleza juega un rol protagónico gracias al Balneario Municipal, un espacio ideal para pasar el día frente al río, hacer caminatas o disfrutar de la pesca. Muy cerca se encuentra la Reserva de Biósfera "Parque Costero del Sur", donde los talas y los senderos naturales ofrecen un refugio para la fauna local. Además, los espacios verdes como la Plaza Mitre son puntos de encuentro tradicionales para disfrutar de un mate al aire libre en un entorno seguro y familiar.

Sin duda, el evento más esperado es la Fiesta Provincial del Cordero, que se celebra este año el 24 de mayo. Se trata de una festividad que rinde homenaje a la producción ganadera de la zona y que atrae a miles de personas para degustar este manjar asado a la estaca. Durante la jornada, se realizan desfiles tradicionales, presentaciones de artistas folclóricos y una gran feria de artesanos, convirtiendo a la ciudad en el epicentro de la cultura criolla bonaerense.

Magdalena Predominan los espacios verdes y las casas bajas, ideal para contrastar con los edificios y el acelerado ritmo de la ciudad. Imagen: Ponta do Gi/Youtube

Cómo ir hasta Magdalena

Para llegar a Magdalena en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se debe tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata. Una vez que se llega a la capital provincial, se debe continuar por la Avenida 122, que luego conecta con la Ruta Provincial 11. Esta ruta atraviesa paisajes de campo y humedales, conduciendo directamente al acceso principal de la ciudad tras un trayecto total de aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito.

Para quienes prefieren el transporte público, existe la posibilidad de viajar mediante servicios de colectivos. La línea 129 o la 195 (Costera Metropolitana) realizan el trayecto desde Retiro o Plaza Constitución hasta la Terminal de Ómnibus de La Plata. Desde allí, se debe realizar un trasbordo a la línea local de colectivos (empresa Expreso La Plata) que une la capital bonaerense con Magdalena de forma regular todos los días.