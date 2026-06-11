Cómo funciona el PER: las claves del régimen de blanqueo laboral para regularizar trabajadores no registrados

La resolución reglamenta la ley de Modernización Laboral y establece mecanismos de pago al contado o mediante planes de facilidades para regularizar empleados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) , previsto en la Ley de Modernización Laboral. La medida apunta a incentivar la formalización de trabajadores no registrados o deficientemente registrados mediante importantes beneficios fiscales y previsionales.

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Estas son las principales claves para entender el alcance del nuevo esquema:

Podrán adherir los empleadores del sector privado que tengan relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que continúen vigentes al momento de la adhesión.

El régimen alcanza tanto a trabajadores que nunca fueron registrados como a aquellos cuyos empleadores declararon una fecha de ingreso posterior a la real o informaron remuneraciones inferiores a las efectivamente percibidas.

La regularización podrá realizarse hasta el 28 de noviembre de 2026. El beneficio alcanza obligaciones devengadas hasta octubre de este año.

Empleo trabajador

4. ¿Cuáles son las condonaciones previstas?

Las quitas sobre la deuda previsional no condonada varían según el tamaño de la empresa:

Micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro: 90%.

Medianas empresas tramo 1 y 2: 80%.

Resto de los empleadores: 70%.

5. ¿Qué deudas quedan totalmente perdonadas?

Se condona el 100% de la deuda vinculada al Sistema Nacional del Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio correspondiente a los trabajadores regularizados.

6. ¿Cómo se puede cancelar la deuda restante?

Los empleadores podrán optar entre el pago al contado o un plan de facilidades de pago administrado por ARCA.

7. ¿Qué beneficio tiene el pago de contado?

Quienes cancelen la deuda remanente en un solo pago accederán a una reducción adicional del 50% sobre el monto no condonado.

8. ¿Cuántas cuotas ofrecen los planes?

Los planes contemplan hasta:

72 cuotas para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.

48 cuotas para medianas empresas.

36 cuotas para grandes empresas y demás empleadores.

9. ¿Cuál será la tasa de financiación?

La financiación tendrá una tasa fija del 1% mensual y cuotas iguales y consecutivas.

10. ¿Qué ocurre si el empleador incumple el plan?

La falta de pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, provocará la caducidad automática del beneficio. En ese caso se perderán las condonaciones y ARCA podrá reclamar la totalidad de la deuda.

Con esta reglamentación, el Gobierno busca acelerar la formalización del empleo privado y reducir los niveles de informalidad laboral mediante incentivos económicos para los empleadores que regularicen su situación.

La reglamentación completa de blanqueo laboral