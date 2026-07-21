Las empresas aplican la reforma laboral con demoras mientras sigue cayendo el empleo

Un reporte indica que solo el 1% de las empresas aplica salarios dinámicos, el 9% usa el banco de horas y solo el 10% blanqueó personal.

Los beneficios que derivan de la r eforma laboral todavía no tienen mayor impacto en el mercado. De acuerdo con un relevamiento privado, la incorporación de modalidades para remuneraciones o la contratación que aprovecha el blanqueo es de aplicación muy gradual.

Según un reporte de la consultora PwC en Argentina, el denominado salario dinámico solo se aplica en el 1% de las mismas, mientras que los bancos de horas están presentes en el 9%.

El estudio corresponde a personal fuera de convenio de 148 firmas. Solo el 10% de las empresa utiliza el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) que permite incorporar empleados con una carga social de solo el 5% por los primeros tres años de contratación.

"En la mayoría de los casos, las organizaciones aún mantienen estos cambios bajo análisis o consideran que no resultan aplicables a su realidad", dice el estudio. Es de recordar que el salario dinámico permite a una empresa otorgar bonos y compensaciones por mayor productividad pero sin que ello se convierta en parte del salario básico, de manera que no cuenta para indemnización por despido, ni se convierte en derecho adquirido.

Por otro lado, los bancos de horas permiten a las empresas , en acuerdo con los sindicatos, distribuir el tiempo de trabajo d e los empleados en los diferentes momentos del mes o la semana , de manera que siempre se mantengan las 48 horas semanales. Eso evita a las empresas pagar horas extra en momentos de mayor carga de producción.

En cuanto al RIFL, las contribuciones patronales, que solían representar cerca del 19%, se redujeron sustancialmente a un esquema que ronda entre el 2% y el 3% por los primeros 48 meses de relación. Con eso se busca que las pymes blanqueen empleados que están contratados irregularmente.

El reporte de PwC indica que el 44% de las empresas está incorporando otro tipo de compensaciones, como es el caso de costear el celular de sus empleados, al menos en el caso de aquellos que no están bajo convenio. Otro elemento que podría sumar a las prestaciones, como pueden ser los viáticos de transporte o los tickets de alimentos.

La reforma no genera mas empleo

De acuerdo con datos de la Secretaria de Trabajo, las nuevas normas laborales para facilitar la contratación, entre ellas, las limitaciones para incluir conceptos en el salario básicos, que ponen tope a las indemnizaciones, no generan mas trabajo.

La consultora Poltikon Chaco señala, en base a datos oficiales, que en abril se registró una caída del empleo formal de 0,2% respecto de marzo. Fueron 11.673 puestos menos que en el anterior. Si se compara con el momento en que comenzó el gobierno de Javier Milei se perdieron 235.416 puestos de empleo.

En ese sentido, un trabajo elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA destaca que la industria, la construcción y el comercio, que concentran el 38% del valor agregado y el 44% del empleo privado registrado, siguen entre 4% y 13% por debajo de sus niveles de actividad del 2022. "Esto explica en gran medida por qué el empleo total continúa en descenso", dice el reporte.