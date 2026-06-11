ARCA reglamentó el nuevo blanqueo laboral: cómo funcionará el régimen para regularizar empleados no registrados con quitas de hasta 90% de deuda

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció el procedimiento para que empresas privadas regularicen empleados no registrados o con registración deficiente. El esquema prevé condonaciones de aportes y contribuciones y planes de pago de hasta 72 cuotas.

La resolución reglamenta la Ley de Modernización Laboral y establece mecanismos de pago al contado o mediante planes de facilidades para regularizar trabajadores.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este jueves el nuevo régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) , una herramienta creada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral que busca incentivar la formalización de trabajadores mediante condonaciones de deuda y facilidades de pago para los empleadores.

La medida fue oficializada a través de la resolución general 5862/2026 publicada en el Boletín Oficial y establece los requisitos, plazos y beneficios para las empresas del sector privado que decidan regularizar relaciones laborales no registradas o registradas de manera deficiente.

Según la normativa, podrán adherir los empleadores que blanqueen trabajadores cuya relación laboral haya comenzado hasta el 5 de marzo de 2026 y continúe vigente al momento de la adhesión. El régimen también alcanza a situaciones detectadas en inspecciones laborales cuya deuda aún no haya sido cancelada, incluso cuando se encuentren en discusión administrativa o judicial.

Uno de los principales incentivos es la condonación parcial de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social , cuyo porcentaje variará según el tamaño de la empresa. Las micro y pequeñas empresas, junto con entidades sin fines de lucro, accederán a una quita del 90% sobre capital e intereses; las medianas empresas tendrán una reducción del 80%; mientras que para el resto de los empleadores el beneficio será del 70%.

Resolución General 5862/2026 arca blanqueo laboral

Además, la regularización implicará la condonación total de las deudas vinculadas al Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio correspondientes a los trabajadores incorporados al régimen.

La resolución también contempla beneficios para quienes opten por cancelar la deuda remanente en un solo pago. En esos casos, los contribuyentes obtendrán una reducción adicional del 50% sobre el monto que no resulte alcanzado por la condonación inicial.

Para aquellos empleadores que no puedan afrontar el pago de contado, ARCA habilitó un plan de facilidades con una tasa de financiación del 1% mensual. Las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro podrán financiar la deuda en hasta 72 cuotas, las medianas empresas en hasta 48 y los restantes empleadores en un máximo de 36 pagos mensuales.

La adhesión al régimen y la regularización de las relaciones laborales podrán realizarse hasta el 28 de noviembre de 2026. Para ello, los empleadores deberán registrar o rectificar los datos de sus trabajadores a través de los sistemas informáticos de ARCA y presentar las declaraciones juradas correspondientes.

Desde el organismo señalaron que la iniciativa busca favorecer la registración de empleo formal y reducir los costos derivados de la informalidad laboral, en línea con las modificaciones introducidas por la reforma laboral sancionada el año pasado. Los sistemas para iniciar los trámites estarán disponibles a partir del 16 de junio.