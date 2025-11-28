SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de noviembre 2025 - 12:07

Cómo será el nuevo esquema de subsidios en las tarifas de luz y gas desde 2026

El nuevo sistema clasifica a los usuarios según sus ingresos y reduce los beneficios para los hogares que no cumplen con los requisitos socioeconómicos.

El nuevo esquema unifica programas y mantiene la ayuda solo para las familias que cumplen con los requisitos vigentes.

El Gobierno nacional definió cómo será el nuevo esquema de subsidios para las tarifas de luz y gas. La medida estará vigente desde enero 2026 y busca reducir los beneficios para los hogares que no cumplen con los criterios socioeconómicos establecidos.

Con esta decisión, desaparecerá el modelo de segmentación por niveles (N1, N2 y N3) y será reemplazado por una estructura más directa: hogares con subsidio y hogares que quedarán excluidos. La clasificación dependerá del ingreso familiar, el patrimonio declarado y de la condición de cada usuario.

Informate más

El rediseño también unifica el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas y los integra a un único registro. Según las autoridades, esta reorganización surgió luego de detectar irregularidades, incluyendo titulares que no cumplían con los requisitos e incluso solicitudes registradas a nombre de personas fallecidas.

tarifas-gas-luz-energia-subsidios.jpg

Quiénes podrán acceder a los subsidios de luz y gas en 2026

El nuevo régimen establece que solo podrán acceder al subsidio aquellos hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, que representan $3.641.397 mensuales.

Además, el Gobierno tomará en cuenta otros factores para evaluar la permanencia dentro del sistema, como la posesión de determinados bienes, la cantidad de propiedades registradas o la condición laboral. Esto apunta a evitar filtraciones y asegurar que la asistencia llegue a los sectores que lo necesitan.

luz y gas tarifas subsidios 2022.jpg

Los hogares que ya figuran en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tendrán que volver a inscribirse, ya que sus datos serán trasladados automáticamente.

Sin embargo, se habilitará la posibilidad de actualizar la información mediante una declaración jurada online en caso de que hayan cambios en los ingresos o el domicilio.

Entre los grupos que quedarán incluidos se encuentran los más de 3.3 millones de usuarios del Programa Hogar, que pasarán a ser evaluados bajo los nuevos parámetros.

Por su parte, quienes utilicen gas propano indiluido por redes o garrafas de GLP podrán registrarse desde enero a través del sitio oficial del Gobierno para acceder a la bonificación.

