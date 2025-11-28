El Estado recibió ofertas por u$s685 millones para la privatización de cuatro represas del complejo Comahue

Se trata de un avance en la privatización de los complejos hidroeléctricos de la región. El ministro Luis Caputo señaló que "se vuelve a confirmar el interés del sector privado en invertir en la Argentina".

El Estado anunció este viernes la recepción de ofertas por u$s685 millones por las represas del Comahue , en un paso más para avanzar con la privatización de cuatro complejos hidroeléctricos de la región. Fue tras una apertura para el proceso de adjudicación en su gestión privada.

En total, se trata de la oferta de ocho empresas que, sumando las mejores ofertas para cada una de las concesiones, garantizan un ingreso mínimo de dicho número, sostuvo un comunicado del Ministerio de Economía .

El ministro Luis Caputo informó en su cuenta de X (ex Twitter) que la oferta es para la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas: Piedra del Águila, el Chocón, Alicurá y Cerros Colorados . En esa línea, aclaró que las primeras tres "ya tienen ganadores" y que la última "irá a un desempate".

"Se vuelve a confirmar el interés del sector privado en invertir en la Argentina cuando las reglas están claras. Felicitaciones a las compañías ganadoras", sintetizó.

Así, la revisión técnica ya fue completada, de acuerdo a un comunicado oficial y, conforme al pliego, solo en la concesión de Cerros Colorados habrá instancia de mejora de ofertas.

Recibimos ofertas por un total de 685 millones de dólares por la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 28, 2025

En las restantes tres represas —Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila— el monto mínimo "ya quedó asegurado a partir de las propuestas económicas recibidas", sostuvo el texto.

Los futuros concesionarios, además, estarán obligados a ejecutar todas las inversiones, obras y reformas de infraestructura necesarias para garantizar la operación segura, eficiente y sostenible de los complejos hidroeléctricos, tal como establece el pliego.

"La amplia participación empresaria confirma el fuerte interés del sector privado en operar y modernizar uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país, en un proceso competitivo, transparente y orientado a maximizar el valor de los activos públicos", finalizó el anuncio.

Privatización de represas: el Gobierno habilitó a siete empresas para competir

El Gobierno dio un nuevo paso en la privatización de cuatro represas hidroeléctrica del Comahue, claves en la generación de energía eléctrica. El Ministerio de Economía aprobó este jueves la precalificación de los siete consorcios oferentes para la siguiente etapa del proceso de privatización. Este viernes se conocerán las ofertas económicas de los grupos.

Las empresas seleccionadas son cuatro de actuales operadores: Enel; AES Argentina; Central Puerto -que va con Central Costanera- y Orazul. Las restantes son los grupos encabezados por Edison; Aluar y Genneia; y Pampa Energía. Este viernes 28 de noviembre a las 10, se abrirán los sobres de ofertas económicas a través del sistema CONTRAT.AR.

El Gobierno viene trabajando en su plan de reconfiguración del sistema hidroeléctrico nacional. El Gobierno proyecta recaudar alrededor de u$s500 millones con la privatización de los cuatro complejos.