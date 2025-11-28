Tasas del plazo fijo por el piso: así operan los principales bancos hoy, viernes 28 de noviembre 2025 + Seguir en









Qué rendimiento ofrecen los principales bancos argentinos y cómo elegir el mejor al poner pesos a resguardo.

Las tasas de los plazos fijos siguen por debajo del 30%. Depositphotos

El último listado del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para plazos fijos online en pesos muestra que las tasas se mantienen moderadas. Hay alternativas atractivas, pero conviene analizar bien antes de depositar. En un contexto en que la inflación y la devaluación suelen jugar en contra del ahorro, muchos se preguntan si conviene dejar los pesos quietos un mes.

Algunos bancos ofrecen rendimientos relativamente buenos, aunque la heterogeneidad entre entidades es notable, lo que obliga a comparar muy bien. Además, hay matices que conviene tener en cuenta, como que algunas tasas aplican solo a clientes, otras a usuarios genéricos, y no todas las entidades informan sus condiciones.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 28 de noviembre Según el comparador oficial del BCRA, para plazos fijos online en pesos a 30 días, estas son algunas de las Tasas Nominales Anuales (TNA) que ofrecen los bancos que concentran la mayor parte de los depósitos.

Banco Macro : 29%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 26%

Banco Credicoop : 28%

Banco de la Nación Argentina : 27%

Banco Santander Argentina : 25%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires : 24%

Banco BBVA : 26%

Banco de Galicia: 24 %