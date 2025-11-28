El S&P Merval avanza por cuarta rueda al hilo y los bonos operan mixtos en una jornada reducida en Wall Street + Seguir en









La jornada posterior al Día de Acción de Gracias, habrá cotización en Nueva York pero con horario limitado, lo que implica que el mercado quedará desacoplado sobre el cierre.

Las acciones y los bonos locales se miden en la última jornada de la semana, este viernes con referencia de Wall Street, a diferencia de la jornada previa. En ese contexto, el S&P Merval se encamina a cerrar su mejor semana en un mes, mientras que el riesgo país se sostiene en torno a 653 puntos básicos.

El jueves la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció que limitó la operatoria de los Fondos Comunes de Inversión Money Market en el mercado de cauciones .Así lo máximo que pueden invertir en cauciones es el 20% del patrimonio neto de estos Fondos.

Cabe remarcar que este viernes 28 de noviembre, si bien abre Wall Street opera con horario reducido por ser el día posterior a Acción de Gracias, por lo que cerrará a las 15 (horario argentino).

En la previa a la apertura de los mercados en Estados Unidos, los futuros del Dow Jones operan con subas del 0,1%, los del S&P 500 avanzan 0,10% y los del Nasdaq cotizan subas del 0,20%.

En tanto los commodities energéticos operan mixtos, con el petróleo Brent que cae 0,3%. Por su parte, los commodities agrícolas operan positivos, con la soja que sube hasta 0,60%.

El Tesoro colocó deuda por casi $14 billones y alcanzó un rollover del 96% El Tesoro adjudicó el pasado miércoles títulos por $13,99 billones en efectivo en una licitación de deuda para cubrir vencimientos, con un rollover que alcanzó al 96,‌48%. La operatoria consistió en la colocación de ocho títulos en pesos y dos ajustados por tipo de cambio Dollar Linked. "La demanda de cobertura, sea inflación o dólar, recibió poco interés; en línea con lo esperado", sintetizó Eric Ritondale, economista de la correduría Puente, y señaló que las tasas reales se comprimieron mucho, y que el interés mayormente pasó por los instrumentos a tasa fija.

