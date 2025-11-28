El Gobierno oficializó un nuevo aumento en el gas: así impactará en las próximas boletas

A través de la Resolución 1909/2025, Economía elevó al 7,50% el recargo aplicado sobre el precio del gas en el PIST. La suba se trasladará de manera directa a los usuarios residenciales de todo el país.

El Ministerio de Economía confirmó un nuevo ajuste en el recargo que pagan los hogares por el consumo de gas natural, al fijar en 7,5% el porcentaje aplicado sobre el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) . La actualización se formalizó mediante la Resolución 1909/2025, firmada por el ministro Luis Caputo , y se verá reflejada en las próximas facturas.

La medida se adopta en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar los recursos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, utilizado para sostener el esquema de compensaciones vigente. Según lo indicado, el recargo alcanzará a cada metro cúbico de gas natural de 9.300 kilocalorías que ingrese a la red de transporte en todo el territorio nacional.

La normativa remarca que las empresas comercializadoras deberán trasladar el recargo en su incidencia exacta sobre el precio del gas adquirido en el PIST , por cada metro cúbico vendido. Para el caso del autoconsumo, el monto se calculará a partir del volumen utilizado, el precio promedio ponderado de las ventas y la alícuota fijada por la resolución.

El texto también señala la necesidad de uniformar la aplicación del recargo entre los distintos agentes del mercado para evitar distorsiones y asegurar que el impacto final recaiga en los usuarios residenciales. De acuerdo con el Ministerio de Economía, esta homogeneización permite sostener la estructura del fondo, cuya fuente principal de ingresos proviene del recargo.

El aumento en el gas se sumará a otros, como las subas en transporte, alquileres y prepagas.

En este punto, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), dependiente de la Secretaría de Energía, tendrá a su cargo la adecuación de los procedimientos para que las distribuidoras incorporen el recargo en las facturas de los hogares . La resolución también establece que el 7,50% regirá para los volúmenes consumidos por las propias empresas para su funcionamiento interno.

La actualización se suma a una serie de modificaciones regulatorias que, desde 2017, ajustaron el valor del recargo previsto por el artículo 75 de la ley 25.565, que creó el Fondo Fiduciario de Subsidios de Gas. La normativa fue ampliada por leyes y decretos posteriores, entre ellos la ley 27.637, que habilitó al Ejecutivo a elevar o reducir el porcentaje hasta un 50% respecto del valor original, según la situación del sistema energético.

La decisión se inscribe dentro de la emergencia energética declarada por el decreto 55/2023, prorrogada por los decretos 1023/2024 y 370/2025, que extendieron el período de transición hacia un esquema de subsidios más focalizados hasta el 9 de julio de 2026. En este marco, Economía justificó el incremento al señalar que no es posible sostener subsidios generalizados, en un escenario de fuerte restricción fiscal.

El informe técnico de la Dirección de Tarifas y Regalías de la Dirección Nacional de Economía y Regulación advierte que para 2025 se proyecta una mayor necesidad de recursos para financiar las compensaciones del Fondo Fiduciario, acentuada por el desfase entre los aumentos vigentes y su impacto real en la recaudación del sistema.

Más aumentos

Este incremento se suma a otros ajustes previstos para diciembre, que afectarán el presupuesto de los hogares. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el transporte público tendrá nuevas tarifas: el boleto de colectivo subirá a $594 en promedio en la Ciudad de Buenos Aires y a $598 en el Conurbano, mientras que el subte pasará a costar $1.207. Estos cambios responden al mecanismo de actualización por costos operativos.

En materia de alquileres, los contratos con actualización trimestral aumentarán 6,43% desde diciembre; los que se revisan cada cuatro meses, 8,46%; y los semestrales, 14,1%. Para quienes tienen ajustes anuales, la suba será de 39,2%, en un contexto de expensas en alza y mora persistente.

La medicina prepaga también tendrá nuevos aumentos, de entre 2,1% y 2,5%, según plan y empresa. Un plan individual de $65.000 pasará a $66.300; un plan familiar de $150.000 subirá a $153.300; y los planes superiores, con valores por encima de $200.000, alcanzarán los $204.600.

Por último, las facturas de luz reflejarán consumos de noviembre con incrementos previos incorporados. Los usuarios de Edesur pagarán 3,53% más, mientras que los de Edenor verán un ajuste del 3,6% respecto de octubre.