Con el plazo fijo con una tasa menor al 30%, cuánto gano si deposito $200.000 a 30 días

Conocé cuánto va a rendir tu dinero al establecer depósitos con las tasas de interés actualizadas hasta hoy.

Desde el home banking, los plazos fijos mantienen una tasa de interés más alta.

Poner plata en un plazo fijo sigue siendo de las opciones tranquilas para ahorrar en pesos, aunque estas últimas semanas las tasas bajaron y conviene mirar con atención. Si alguien deposita un monto modesto, conviene calcular cuánto rinde realmente para ver si compensa frente a la inflación, al dólar o a otras opciones.

Hoy muchos bancos ofrecen Tasas Nominales Anuales (TNA) por debajo del 30 %, lo que reduce la ganancia esperada. Aún así, puede servir como refugio de corto plazo, siempre que uno tenga claro los números. Además, cada banco tiene reglas distintas, lo que puede variar el rendimiento neto.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en noviembre 2025: cuánto gano si invierto $200.000 a 30 días En noviembre 2025, los bancos definen diferentes tasas para cada modalidad. La tasa nominal anual (TNA) y la tasa efectiva anual (TEA) marcan el rendimiento y permiten calcular cuánto queda acreditado al cierre del período del plazo fijo.

Desde sucursal Constituir el plazo fijo en una oficina bancaria tiene una tasa más baja que la alternativa digital. Para noviembre, la TNA es del 22,50% y la TEA llega al 24,98%.

Con esas condiciones, un depósito de $200.000 deja una ganancia mensual de $3.698,63. Al finalizar el plazo, el monto disponible queda en $203.698,63. Aunque el rendimiento resulte menor frente a los canales digitales, muchas personas siguen eligiendo la opción presencial por la seguridad que les genera o por costumbre.

Desde home banking Las entidades buscan incentivar las operaciones online, por eso los plazos fijos hechos desde home banking o la app aplican tasas más altas. En este caso, la TNA sube al 27% y la TEA alcanza el 30,61%. El mismo capital inicial de $200.000 deja $4.438,36 de interés en un mes. El monto final acreditado queda en $204.438,36, una diferencia que vuelve más conveniente esta vía para quienes quieren ganar más dinero en el mismo plazo. A pesar de que los canales tienen sus diferencias, ambas modalidades mantienen el mismo esquema tradicional: el dinero queda inmovilizado durante 30 días y solo se libera al vencimiento. Las tasas pueden variar según cada banco, pero operar desde plataformas digitales deja un retorno mayor.

