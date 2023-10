Con cuestionamientos a la política por "no modificar el status quo", comenzó el Coloquio IDEA

Pasado el mediodía, en Mar del Plata, el presidente de la edición número 59 del Coloquio IDEA dio el discurso inaugural y puso en marcha el evento empresario anual que reúne a representantes de grandes firmas, economistas y dirigentes políticos. Con cuestionamientos a los sucesivos gobiernos por no ser capaces de “modificar el status quo”, Santiago Mignone anticipó que la organización empresarial presentará una serie de propuestas que “no pretenden ser un plan de gobierno, pero que intentan resolver problemas que afectan la inversión y el desarrollo de los negocios”.

Está claro que en el contexto que atraviesa la economía argentina, es probable que la “ilusión” o la “esperanza”, no sean las primeras palabras que surjan de un grupo focal. Por lo que la arenga optimista también se vio matizada con cuestionamientos a la política por no ser capaz de “modificar el status quo”. También hubo críticas a la falta de discusión en el Congreso y el “tratamiento exprés para aprobar leyes que no tienen en cuenta el equilibrio fiscal”.