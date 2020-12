Construcción: señalan que el abastecimiento de insumos se normaliza

“Además, ese pico de demanda se dio cuando las familias también estaban comprando mucho para refacciones hogareñas. De hecho, las ventas de cemento en bolsa tuvieron su pico histórico el mes pasado y eso no es para emprendimientos sino para obras en hogares”, agregó Tabakman.

Alejandro Ginevra, titular de GNVGroup y presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), sostuvo que lo que ocurrió con los problemas de abastecimiento a principios del mes pasado es consecuencia del shock que supuso la pandemia: “Cuando pasan estas diferencias de precios, con la pandemia y ante cierta incertidumbre, los pequeños comerciantes guardan el stock y lo van vendiendo. Pero se está acomodando, el Gobierno actuó rápidamente y va a sancionar a quienes no entreguen materiales”. “En nuestro caso, que son obras grandes, no tuvimos ni tenemos problemas. Porque las compras se hacen con mucho tiempo de anticipación. Las constructoras grandes compran para varias obras y esos problemas no los tienen. Por lo menos, ahora. Si siguiera el problema de desabastecimiento por un tiempo, ahí sí se extendería para todos. Quizá lo sufran las constructoras más chicas, que compran en corralones, que son los que retacean el producto para venderlo más adelante”, agregó Ginevra.

Controles

Al referirse a las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar el abastecimiento de los materiales para la construcción, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró días atrás que se realizaron más de 95 inspecciones en el marco de la aplicación de la Ley de Abastecimiento, y dijo que con una demanda creciente se está superando un cuello de botella, no solo por la mayor actividad sino también por casos de especulación y el contexto de pandemia.

“En octubre principalmente, y también durante parte de noviembre, se configuró un cuello de botella producto de una demanda creciente en el sector de la construcción, que comenzó a evidenciar una recuperación muy importante y no solo de las obras grandes sino también de las pequeñas”, remarcó Español, quien se refirió también a las complicaciones en la cadena de producción: “Se generan limitaciones en la oferta, ya que algunas empresas tardan más en producir insumos, y algunas registran casos de covid, por ejemplo”.