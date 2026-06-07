La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026. Como ocurre cada mes, las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y contemplan todas las prestaciones administradas por el organismo.
La semana que viene empiezan los depósitos de ANSES de junio 2026: quiénes son los primeros en cobrar
La ANSES confirmó el calendario de pagos de junio para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Conocé quiénes van a serlos primeros cobrar y las fechas.
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La próxima semana, ANSES va a arrancar con los primeros pagos del mes para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Junio es un mes especialmente importante porque los jubilados y pensionados reciben la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), además el aumento mensual.
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio
Durante junio de 2026, ANSES aplicó una actualización del 2,6% sobre las prestaciones por la fórmula de movilidad vigente. Los principales valores informados son:
- haber mínimo garantizado: $403.317,99
- haber máximo: $2.713.948,17
- Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39
Además del incremento mensual, los jubilados y pensionados perciben el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. El SAC se calcula tomando el 50% del haber más alto durante el semestre:
Jubilación mínima
- haber con aumento: $403.317,99
- bono: $70.000
- aguinaldo junio: $201.659,00
- total a cobrar: $674.976,99
Jubilación máxima
- haber con aumento: $2.713.948,18
- bono: no corresponde
- aguinaldo junio: $1.356.974,09
- total a cobrar: $4.070.922,27
PUAM
- haber con aumento: $322.654,39
- bono: $70.000
- aguinaldo junio: $161.327,20
- total a cobrar: $553.981,59
PNC (invalidez o vejez)
- haber con aumento: $282.322,60
- bono: $70.000
- aguinaldo junio: $141.161,30
- total a cobrar: $493.483,9
Aumentan las asignaciones de ANSES
Las asignaciones familiares y universales también recibieron una actualización del 2,6% durante junio. Los nuevos montos informados por ANSES son:
- asignación universal por hijo: $144.562
- monto efectivo de la AUH: $115.650
- asignación universal por hijo con discapacidad: $472.095
- asignación por embarazo para protección social: $144.984
- ayuda escolar anual: $60.873
- beneficio por nacimiento: $84.508
- prestación por adopción: $505.265
- programa de cuidado de la salud: desde $144.985
Además, continúa vigente la Tarjeta Alimentar para las familias que cumplen con los requisitos establecidos por el programa. Los valores son:
- familias con un hijo: $72.250
- familias con dos hijos: $113.299
- familias con tres hijos o más: $149.425
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026
Los primeros pagos del mes comenzarán con jubilaciones mínimas, Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de junio
- DNI terminados en 1: 10 de junio
- DNI terminados en 2: 11 de junio
- DNI terminados en 3: 12 de junio
- DNI terminados en 4: 13 de junio
- DNI terminados en 5: 17 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 23 de junio
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de junio
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de junio
- DNI terminados en 1: 10 de junio
- DNI terminados en 2: 11 de junio
- DNI terminados en 3: 12 de junio
- DNI terminados en 4: 13 de junio
- DNI terminados en 5: 17 de junio
- DNI terminados en 6: 18 de junio
- DNI terminados en 7: 19 de junio
- DNI terminados en 8: 23 de junio
- DNI terminados en 9: 24 de junio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de junio
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de junio
- DNI terminados en 1: 11 de junio
- DNI terminados en 2: 12 de junio
- DNI terminados en 3: 13 de junio
- DNI terminados en 4: 17 de junio
- DNI terminados en 5: 18 de junio
- DNI terminados en 6: 19 de junio
- DNI terminados en 7: 23 de junio
- DNI terminados en 8: 24 de junio
- DNI terminados en 9: 25 de junio