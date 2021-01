Fera, sobre la pandemia: "Hay que tomar las medidas necesarias y no puede temblar el pulso" El dueño de Maxiconsumo sostuvo que no quiere "que se pare el mundo, sino que haya algo muy claro y no a medias: si es hasta las 23:00 que sea así, si es hasta las 24:00 lo mismo, pero se tiene que cumplir".