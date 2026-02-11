Carnaval 2026: los 3 destinos cerca de Buenos Aires para desconectarse y recargar energías + Seguir en









El territorio bonaerense tiene lugares increíbles, cercanos a la Ciudad, ideales para hacer turismo y disfrutar.

Uno de los destinos turísticos más importantes de Buenos Aires. Imagen: loco085/Flickr

La provincia de Buenos Aires tiene muchos destinos turísticos ideales para escapadas cortas que todavía no son tan masivos. Entre pueblos históricos, naturaleza y propuestas gastronómicas, aparecen opciones atractivas para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De cara al fin de semana largo de Carnaval, varios de estos lugares se vuelven alternativas interesantes para cortar la rutina. Son sitios tranquilos, con identidad propia y propuestas para disfrutar unos días distintos cerca de la Ciudad. Algunos más conocidos y otros no tanto.

Estancia El Ombú San Antonio de Areco arrastra una fuerte tradición gaucha ideal para el turismo de estancias. Imagen: Periodistas Viajeros Blog San Antonio de Areco San Antonio de Areco está ubicado a poco menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 8. Es conocido como la “cuna de la tradición” y conserva una fuerte identidad gauchesca que lo convierte en un destino muy elegido para escapadas cortas.

Entre sus principales atractivos aparecen las estancias rurales, las pulperías tradicionales y las cabalgatas. Además, permite combinar descanso con historia y naturaleza, lo que lo vuelve ideal para desconectarse durante unos días.

Sierra de la Ventana Ubicada al sudoeste de la provincia, Sierra de la Ventana es un clásico del turismo bonaerense por sus paisajes serranos y su entorno natural. Está a unos 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y ofrece múltiples actividades al aire libre.

El trekking en reservas naturales, la visita al Parque Provincial Ernesto Tornquist o recorridos por cerros como el Tres Picos son algunas opciones destacadas. También se puede complementar la visita con Villa de la Ventana, un pequeño pueblo cercano con oferta turística y gastronómica. Uribelarrea Uribelarrea se encuentra a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y conserva su estilo de pueblo rural, con calles de tierra y construcciones históricas. Es un destino muy elegido para escapadas breves y turismo gastronómico. Los fines de semana suele haber ferias de artesanos, visitas a bodegas o tambos y propuestas culinarias típicas. Su ambiente tranquilo y cercano lo convierten en una opción ideal para descansar sin viajar demasiado.