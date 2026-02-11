Vista disparó sus reservas 57% y elevó 59% su producción en 2025 tras la compra de activos a Petronas

La petrolera informó a los mercados que cerró el año con 588 millones de barriles equivalentes en reservas probadas y una fuerte suba en su producción diaria, impulsada por nuevas inversiones y la integración de activos.

Vista Energy informó que al 31 de diciembre de 2025 sus reservas probadas y estimadas de petróleo y gas alcanzaron los 588 millones de barriles de petróleo equivalente (MMboe) , lo que representa un incremento interanual del 57% .

Según detalló la compañía en su presentación a los mercados, las adiciones a reservas probadas totalizaron 255,1 MMboe , incluyendo el impacto de la adquisición de los activos de Petronas concretada en abril pasado . Este desempeño implicó un índice de reemplazo de reservas de 605% , una métrica que refleja la capacidad de la empresa para reponer y expandir sus recursos. Incluso si se excluyen las adquisiciones, el índice de reemplazo se ubicó en 260% , lo que evidencia un sólido desempeño orgánico.

En paralelo, Vista actualizó sus métricas operativas correspondientes al cuarto trimestre de 2025. Durante ese período, la compañía registró una producción diaria promedio de 135.414 barriles de petróleo equivalente por día , lo que significó un crecimiento del 59% en comparación interanual y una mejora del 7% frente al trimestre anterior .

En cuanto al crudo específicamente, la producción alcanzó los 118.285 barriles de petróleo por día en el cuarto trimestre, un 8% por encima del período previo .

Entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, Vista Energy conectó 40 pozos nuevos, lo que contribuyó a sostener la expansión de su producción.

La empresa atribuyó este resultado al fuerte ritmo de inversiones en nuevos pozos y a los niveles de productividad obtenidos .

Entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, Vista conectó 40 pozos nuevos, lo que contribuyó a sostener la expansión de su producción.

Vista se quedó con la operación de Equinor en Vaca Muerta por u$s712 millones

Vista Energy acordó la compra de los activos que Equinor posee en Vaca Muerta, en una operación valuada en u$s712 millones netos, considerando las cesiones de participación acordadas con YPF, operador de ambos bloques. La transacción permitirá a Vista incorporar una participación del 25,1% en Bandurria Sur y del 35% en Bajo del Toro, dos áreas estratégicas de la formación no convencional.

El acuerdo contempla la adquisición inicial del 30% de Bandurria Sur y del 50% de Bajo del Toro, junto con la posterior cesión a YPF de un 4,9% y un 15%, respectivamente. Como resultado final, YPF continuará como operador y socio mayoritario en ambos desarrollos.

Con esta operación, Vista profundiza su estrategia de crecimiento en Vaca Muerta, donde ya acumula inversiones superiores a los u$s6.500 millones, y refuerza su posicionamiento como productor y exportador de petróleo no convencional.

Vista Energy se sumó al Instituto Vaca Muerta para impulsar más formación técnica

Vista Energy formalizó su incorporación al Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM), la iniciativa impulsada por Fundación YPF que busca preparar talento especializado para acompañar el crecimiento del shale argentino, con foco en seguridad, excelencia operativa y nuevas tecnologías.

Con este paso, la empresa liderada por Miguel Galuccio se suma a TotalEnergies y Pluspetrol, consolidando un espacio de trabajo conjunto entre operadoras para formar a los profesionales que requiere la expansión del no convencional.

Instituto Vaca Muerta formará 2.000 y 3.000 personas por año

La incorporación de Vista Energy llega en un momento clave: el crecimiento de Vaca Muerta continúa generando oportunidades de empleo de alta remuneración, pero con un requisito central, la formación técnica específica.

En ese contexto, el IVM lanzó un programa intensivo orientado a preparar trabajadores para acceder a puestos con salarios promedio cercanos a los $7,5 millones mensuales.

El programa está dirigido tanto a personas que buscan insertarse por primera vez en la industria del oil & gas, especialmente en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, como a trabajadores con experiencia previa que necesitan reconvertirse o actualizar sus conocimientos técnicos para mejorar su empleabilidad.

El plan inicial tendrá una duración de cuatro meses, con una carga total de 304 horas de capacitación, y permitirá formar entre 2.000 y 3.000 personas por año.