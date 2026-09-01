Apple da inicio a la era John Ternus, con la inteligencia artificial como desafío central

El nuevo CEO asume oficialmente el mando de la empresa tras 15 años de administración de Tim Cook. Bajo su órbita estuvieron desarrollos como los AirPods, Apple Watch, Vision Pro y la recientemente lanzada, MacBook Neo.

John Ternus asumirá este martes como nuevo director ejecutivo de Apple , en una transición que pondrá fin a los 15 años de gestión de Tim Cook al frente de la compañía. Durante ese período, el valor de la empresa alcanzó los u$s4,6 billones , impulsado principalmente por la enorme popularidad del iPhone.

El cambio de conducción se produce en un momento especialmente desafiante para Apple. La expansión de la inteligencia artificial generó una transformación profunda en la industria tecnológica y la compañía tuvo dificultades para avanzar al ritmo de sus principales competidores.

Apple había prometido hace casi dos años nuevas funciones basadas en IA , pero su implementación sufrió distintos tropiezos. A comienzos de este año, la empresa presentó nuevos avances, entre ellos mejoras para Siri , y destacó una estrategia centrada en la privacidad y en la utilización cotidiana de esta tecnología.

Para Ternus, el desafío será ampliar su experiencia más allá de la ingeniería de hardware . El nuevo CEO deberá encontrar la manera de recuperar terreno en la carrera por la IA, al mismo tiempo que enfrenta cuestiones vinculadas con la cadena de suministro y la relación de Apple con el gobierno de Estados Unidos .

Uno de los vínculos clave será el que mantenga con Donald Trump . El presidente estadounidense elogió públicamente a Cook este martes, mientras que el ahora exCEO deja la conducción ejecutiva en un contexto marcado por las políticas comerciales y arancelarias impulsadas por Trump contra países asiáticos.

Apple cuenta con una extensa cadena de producción y fabricación en Asia, por lo que Cook debió gestionar durante su mandato las consecuencias de la guerra comercial. En ese proceso, también construyó una relación con Trump que ahora la compañía buscará preservar.

Aunque dejará de ser CEO, Cook continuará vinculado a Apple como presidente ejecutivo del consejo, desde donde se espera que contribuya a mantener esa relación con el mandatario estadounidense.

Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple

Ternus tiene 51 años y llegó a Apple en 2001, apenas en su segundo empleo después de graduarse. Antes había trabajado en una pequeña empresa dedicada a la realidad virtual. Ingresó al equipo de diseño de productos y, con el paso de los años, construyó una carrera íntegramente vinculada con la ingeniería: en 2013 fue nombrado vicepresidente de ingeniería de hardware y en 2021 ascendió a vicepresidente sénior.

Ternus tendrá su primer gran evento el miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 14.

Quince años menor que Tim Cook, Ternus representaba desde hace tiempo una nueva generación de ejecutivos dentro de Apple. Su designación también refuerza una característica particular de la compañía: en lo que va del milenio, tuvo apenas dos CEO, una continuidad que refleja la importancia que Apple asigna a la estabilidad de su conducción.

Hasta su nombramiento, Ternus reportaba directamente a Cook, a quien considera su mentor, y estaba al frente del área de hardware, una división central para productos como el iPhone y las MacBook.

Su perfil también marca una diferencia con el de su antecesor. Mientras Cook construyó su gestión alrededor de la eficiencia operativa, la producción y una cadena de suministro global, Ternus llega con una trayectoria fuertemente ligada a la ingeniería y al desarrollo de productos.

Durante sus años en Apple participó en la evolución del iPad, distintas generaciones del iPhone y los AirPods, además de desempeñar un papel clave en la transición hacia Apple Silicon. Esa experiencia le otorgó algo especialmente valorado dentro de la compañía: legitimidad técnica.

Su vínculo con el desarrollo de productos se remonta a sus primeros años en Apple. Uno de sus primeros trabajos consistió en revisar componentes del Apple Cinema Display, una tarea que llevó al extremo de la atención por los detalles.

“En algún momento de mi primer año, me encontré en las instalaciones de un proveedor. Estaba lejos de casa. Pasada la medianoche, estaba usando una lupa para contar el número de ranuras en la cabeza de un tornillo… y estaba discutiendo con el proveedor porque esas piezas tenían 35 ranuras. Se suponía que debían tener 25”, recordó. “Recuerdo perfectamente que me detuve un momento y pensé: '¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Esto es normal?'”

Con el tiempo, esa obsesión por el detalle quedó integrada a responsabilidades mucho mayores. Bajo su órbita estuvieron desarrollos como los AirPods, Apple Watch y Vision Pro, además de la migración de los procesadores Intel a Apple Silicon.

Más recientemente, participó en el desarrollo del MacBook Neo, el modelo más accesible de la línea. El equipo recurrió a distintas soluciones para reducir sus costos, entre ellas el uso de chips originalmente diseñados para el iPhone.

“Nunca queremos lanzar productos de mala calidad. Queremos lanzar productos excelentes que ofrezcan la experiencia y la calidad de Apple. Para lograrlo con el Neo, fue necesario construir algo completamente nuevo desde cero… aprovechando tanto las tecnologías que habíamos estado desarrollando, como los procesadores Apple Silicon, como la experiencia que hemos adquirido a lo largo de muchos años fabricando Macs, teléfonos, iPads y demás”, explicó.