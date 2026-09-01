El Obelisco se tiñó de celeste y blanco en honor a Lionel Messi tras su despedida de la Selección + Agregar ámbito en









La iniciativa fue difundida por Jorge Macri en sus redes sociales. La intervención coincidió con la presencia de fanáticos que se acercaron al centro porteño para reconocer la trayectoria del capitán y agradecerle por sus años representando al país.

El Obelisco homenajeó a Messi con los colores de la bandera argentina.

Buenos Aires rindió homenaje a Lionel Messi pocas horas después de que el futbolista confirmara su despedida definitiva de la Selección argentina. La Ciudad iluminó de celeste y blanco al Obelisco, como reconocimiento a la trayectoria del capitán.

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La iniciativa fue difundida por Jorge Macri a través de sus redes sociales. El jefe de Gobierno compartió imágenes de los distintos puntos de la Ciudad iluminados con los colores de la Selección y acompañó la publicación con un breve mensaje dirigido al delantero: "SIMPLEMENTE GRACIAS!!!! Gracias eternas, Capitán!".

SIMPLEMENTE GRACIAS!!!! Gracias eternas, Capitán! pic.twitter.com/pxEG4FzvZg — Jorge Macri (@jorgemacri) September 1, 2026 Messi cerró su ciclo con Argentina tras conquistar el Mundial y dos Copas América El homenaje tuvo lugar el mismo día en que Messi anunció el cierre de su ciclo con el seleccionado nacional. Su etapa estuvo marcada por algunos de los mayores logros de la historia reciente del fútbol argentino, entre ellos la obtención del Mundial de Qatar 2022 y dos títulos de Copa América.

Durante la jornada, el celeste y blanco pudo verse en distintos espacios emblemáticos de la Ciudad. La decisión buscó convertir el paisaje porteño en una muestra de reconocimiento al futbolista, cuya trayectoria con la camiseta argentina estuvo acompañada durante años por el respaldo de millones de hinchas.

El anuncio de Messi generó además numerosas reacciones en las redes sociales y entre los fanáticos. Su salida marca el final de una etapa que incluyó varios torneos internacionales y que terminó con los principales títulos que la Selección había buscado durante décadas.