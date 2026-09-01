Un jugador de Newell's le pidió a Lionel Messi que vuelva al club rosarino + Agregar ámbito en









Luego del impacto que generó el anuncio de Lionel Messi, se destacó un particular pedido desde Newell’s. ¿Se hará realidad?

Un jugador de Newell's le pidió a Lionel Messi que vuelva al club rosarino

Después del empate ante Estudiantes por el Torneo Clausura, Josué Reinatti, el arquero de la "Lepra", habló sobre la noticia del momento en el deporte mundial. “Estamos todos conmovidos. Se retira de la Selección el más grande de la historia”, dijo el futbolista en TNT Sports, sobre el anuncio de Lionel Messi.

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“Y ojalá que venga con nosotros, lo estamos esperando. Si le mando un mensajito no lo va a ver, jaja”, soltó Reinatti, manifestando el deseo de todo Newell's.

Recordemos que Lionel Messi dio sus primeros pasos en el fútbol en Rosario y tuvo su gran etapa formativa en Newell’s, donde jugó entre 1994 y 1999. Integró la recordada categoría 1987, conocida como “La Máquina”, y marcó 234 goles en 176 partidos según registros de la Asociación Rosarina de Fútbol.

A los 13 años dejó Rosario para continuar su formación en Barcelona, donde comenzó a construir la carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia.

En 2024 volvió a compartir cancha con Newell’s, como rival en un amistoso del Inter Miami y el conjunto rosarino, un reencuentro que simbolizó la relación entre el mejor jugador surgido de sus inferiores y la institución que lo formó.