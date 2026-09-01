Los bonos argentinos extienden las bajas, pero ADRs suben hasta 4% + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos vuelven a operar en terreno negativo, afectados por un escenario internacional adverso. La escalada del petróleo y las expectativas de tasas más altas impulsan los rendimientos de la deuda global y presionan especialmente a los mercados emergentes.

A cuánto cotizan los títulos en dólares este martes.

Los bonos argentinos en dólares vuelven a operar con bajas este martes, en una jornada marcada por una fuerte venta de deuda soberana a nivel internacional. El movimiento se extiende entre los principales mercados y vuelve a presionar a los activos emergentes, en momentos en que el riesgo país argentino permanece por encima de los 500 puntos básicos.

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El contexto externo volvió así a jugar en contra de la deuda local. Los rendimientos de los bonos soberanos subieron con fuerza en distintos mercados ante una combinación de mayores precios del petróleo, tensión geopolítica en Medio Oriente y expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de los principales bancos centrales.

Para la Argentina, el movimiento adquiere particular relevancia debido a que una suba de las tasas internacionales eleva el rendimiento exigido a la deuda y dificulta la compresión del riesgo país, una de las variables que el mercado sigue de cerca de cara a una eventual vuelta del país a los mercados internacionales de crédito.

En ese contexto, los títulos en dólares caen hasta 0,6% encabezado por el Global 2046, seguido del Bonar 2038 (-0,5%), Bonar 2029 (-0,4%) y Bonar 2035 (-0,4%). Por otro lado, suben el Global 2041 (0,9%) y el Global 2046 (0,5%). Así,el riesgo país medido por J.P Morgan se ubican a 515 puntos básicos.

S&P Merval y ADRs Por otro lado, el S&P Merval sube 1,7% a 3.085.606,481 puntos y en dólares cotiza a 1.933,43 puntos.

Las acciones que suben están encabezadas por Central Puerto (3,2%), BBVA (3%), Grupo Supervielle (2,8%), Pampa Energía (2,6%) e YPF (1,8%). Por otro lado, los ADRs suben hasta 4% encabezado por BBVA, Central Puerto (2,90%), Grupo Financiero Galicia (2,2%), y Grupo Supervielle (2,5%).