Cuánto cuesta tramitar el DNI y el Pasaporte en Argentina en septiembre 2026

Los aranceles varían según la gestión y la rapidez requerida, con alternativas que van desde la modalidad regular hasta opciones exprés.

Obtener o renovar la documentación personal tiene distintos costos según el trámite que se necesite realizar. En septiembre de 2026, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) mantiene un esquema de aranceles diferenciado para el DNI y el Pasaporte .

Los valores dependen, entre otros factores, de si se trata de una gestión regular o de una modalidad con entrega prioritaria . Para quienes tienen poco margen antes de un viaje o necesitan actualizar sus datos con rapidez, existen opciones que permiten reducir considerablemente los tiempos de espera, aunque con un costo mayor.

El trámite de DNI para ciudadanos argentinos tiene un valor de $10.000 en su modalidad habitual. Ese importe alcanza, entre otras gestiones, las actualizaciones correspondientes a los 5/8 y 14 años, la emisión de nuevos ejemplares, el cambio de domicilio y la rectificación de datos.

Hay situaciones en las que la emisión no tiene costo. El primer ejemplar para personas nacidas en territorio nacional de entre 0 y 18 años es gratuito, al igual que los casos de identificación o inscripción tardía. El Certificado de Pre-identificación (CPI) también se encuentra dentro de las gestiones sin cargo.

Para quienes necesitan contar con el documento antes de los tiempos habituales, Renaper ofrece diferentes alternativas. El DNI Exprés cuesta $26.000 y contempla la entrega dentro de las 96 horas hábiles. Una opción más rápida es el DNI 24 horas , cuyo arancel asciende a $41.000. En este caso, el documento se retira en la oficina de origen dentro de las 24 horas hábiles.

La alternativa de mayor urgencia es el DNI al instante, con un costo de $57.000. Esta modalidad permite obtenerlo en un período estimado de entre dos y seis horas y está disponible únicamente en las oficinas habilitadas para ese servicio.

Para extranjeros con residencia legal en el país, el tarifario establece $20.000 tanto para la primera identificación como para las actualizaciones y la emisión de nuevos ejemplares contemplados por Renaper.

Tarifas del Pasaporte argentino, según la modalidad de entrega

Para quienes necesitan viajar al exterior, el Pasaporte regular cuesta $100.000. Se trata de la alternativa convencional y está pensada para quienes pueden esperar el plazo habitual de entrega. Cuando el viaje está cerca y no hay demasiado margen, aparece el Pasaporte Exprés. Esta modalidad tiene un valor de $200.000 y contempla la entrega dentro de las 96 horas hábiles.

La opción más costosa es el Pasaporte al instante, cuyo arancel asciende a $330.000. Según el tarifario oficial, la entrega se realiza dentro de las seis horas de iniciado el trámite y el servicio está disponible solamente en los lugares habilitados. Así, entre el Pasaporte regular y la modalidad exprés hay una diferencia de $100.000. Si se opta por la alternativa inmediata, el costo aumenta otros $130.000 respecto del servicio exprés.

El esquema también contempla documentos de viaje para situaciones particulares. El Pasaporte excepcional para extranjeros cuesta $100.000, mientras que el mismo valor corresponde a los documentos de viaje destinados a personas apátridas y refugiadas.

En este punto, el plazo es uno de los factores que más incide en el precio final. Para una persona que tiene previsto viajar con suficiente anticipación, la alternativa regular permite evitar el recargo de las opciones urgentes. Si el viaje está encima, las modalidades aceleradas pueden ser necesarias, aunque representan un desembolso bastante mayor.

Como ocurre con el DNI, la reposición por error u omisión puede realizarse sin cargo cuando el inconveniente es atribuible a la confección del documento, puede comprobarse con la documentación presentada y el reclamo se efectúa dentro del plazo establecido.

Costos de trámites adicionales: Autorizaciones, certificados y credenciales

El tarifario de Renaper incluye otros servicios que pueden ser necesarios para completar diferentes gestiones. Entre ellos aparecen certificaciones y documentos vinculados con los datos personales.

La certificación de datos personales cuesta $8.000, mientras que la certificación de domicilio tiene el mismo valor. También tienen un arancel de $8.000 el certificado de datos de estado civil y el certificado de copia del Pasaporte argentino. Para extranjeros, la fotocopia legalizada por Renaper de una partida de nacimiento también cuesta $8.000.

Otro trámite que puede ser necesario para familias que viajan al exterior es la autorización de viaje para menores de 18 años que egresen del país con Pasaporte. Cuando se realiza dentro de Argentina, el costo establecido es de $30.000. Si la autorización se tramita en consulados argentinos en el exterior, el arancel asciende a 30 unidades consulares.

De esta manera, el gasto final puede variar bastante según las necesidades de cada persona. Un adulto que solo necesita renovar su DNI puede resolverlo con el arancel regular de $10.000, mientras que quien debe obtener documentación de manera urgente y además gestionar una autorización para un menor puede afrontar una suma considerablemente mayor.