Así se verán los nuevos pasaportes y DNI argentinos

Más allá de las actualizaciones de seguridad y digitalización, la nueva documentación también trae cambios estéticos. La medida entrará en vigencia a partir del 1° de febrero.

Así se verán los nuevos pasaportes y DNI de los argentinos.

El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, que comenzarán a regir a partir del 1° de febrero de 2026. Los cambios alcanzan tanto al diseño como a los materiales y a los sistemas de seguridad incorporados en ambos documentos.

Según precisaron desde el Ejecutivo, el objetivo central es reforzar la protección de los datos personales y elevar los estándares de autenticación, en línea con los criterios internacionales definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Las autoridades aclararon que los DNI y pasaportes emitidos bajo la normativa vigente seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será obligatorio renovarlos de manera inmediata.

Cambios en el DNI Las modificaciones fueron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) explicaron que la actualización permitirá mejorar la confiabilidad de los documentos y fortalecer la protección de la información personal.

La nueva versión del DNI se emitirá en formato de tarjeta de policarbonato multicapa, con grabado láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que incrementa tanto la durabilidad como el nivel de seguridad.

En el frente se incorporarán el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color. También se consignarán nombre y apellido, sexo, número de DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de emisión y vencimiento, ejemplar, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese espacio permanecerá en blanco. El dorso incluirá el domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. Para las personas extranjeras, se sumarán el país de nacimiento, el juzgado interviniente y la fecha de naturalización. La normativa ratifica, además, que los excombatientes de Malvinas mantendrán la identificación como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”. En el caso de los menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal. A partir de esa edad, se incorporará la firma del niño o niña. Para recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud debidamente certificadas, se prevé la emisión de un DNI “0 Año” provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios. Cambios en el pasaporte En cuanto al pasaporte argentino, el nuevo diseño contará con 34 páginas y una hoja de datos personales fabricada en policarbonato, personalizada mediante grabado láser. Desde el Gobierno señalaron que esta actualización aportará una mayor resistencia física y un nivel superior de seguridad frente a los documentos actualmente en circulación. Así se ven los nuevos DNI y pasaportes argentinos DNI 2026 FRENTE DNI 2026 REVERSO Pasaporte nuevo 2026 3 Pasaporte nuevo 2026 4 Pasaporte Nuevo 2026 2 Pasaporte nuevo 2026

