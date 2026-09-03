Mi PAMI: cómo registrarse, validar el DNI y crear la clave paso a paso

La aplicación permite consultar recetas, credenciales y turnos. Para ingresar hay que validar la identidad, crear una clave y confirmar el celular.

Mi PAMI permite a los afiliados gestionar recetas, turnos, credenciales y otros trámites de manera online.

La plataforma Mi PAMI permite a los afiliados realizar distintas consultas y gestiones de manera online, tanto desde la aplicación para celulares como desde el portal web. Entre otras opciones, permite acceder a la credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla y turnos .

Para utilizar el servicio es necesario completar un nuevo registro , incluso si la persona ya tenía una cuenta en la aplicación anterior. El proceso solicita información del DNI, el CUIL y otros datos necesarios para comprobar la identidad del afiliado.

Una vez completada la validación, el usuario debe establecer una contraseña personal y confirmar su número de teléfono mediante un código enviado por SMS. De esta manera, queda habilitado el acceso a las principales funciones de la plataforma.

El primer paso consiste en ingresar a Mi PAMI desde la aplicación oficial o desde el portal web . El sistema solicita completar los datos personales necesarios para comenzar el proceso de alta. La cuenta creada sirve para acceder tanto desde el celular como desde la versión web.

Para iniciar el registro hay que ingresar el número de DNI, el número de trámite de la última versión del documento, el CUIL y el género tal como figura en el DNI . El número de trámite tiene 11 dígitos y se encuentra en el documento, aunque su ubicación puede variar según la versión.

Después de completar la información requerida, el sistema realiza una validación de identidad. Si los datos son correctos, el usuario puede continuar con la creación de la cuenta y avanzar hacia la configuración de la contraseña y la verificación del teléfono.

Cómo validar el DNI y crear la clave de Mi PAMI

La validación del DNI forma parte del proceso de seguridad de la plataforma. Para realizarla, el usuario debe proporcionar el número de documento y el número de trámite correspondiente a la versión vigente del DNI, además del CUIL y el género informado en el documento.

Una vez confirmada la identidad, llega el momento de crear una contraseña segura. PAMI recomienda evitar claves basadas en información personal y recuerda que la contraseña es de uso individual, por lo que no debe compartirse con otras personas.

El último paso del registro consiste en ingresar un número de teléfono celular. PAMI envía un código de cuatro dígitos mediante SMS y, al introducirlo correctamente, la cuenta queda habilitada para comenzar a utilizar Mi PAMI.

Qué se puede hacer con Mi PAMI

Una vez registrado, el afiliado puede utilizar Mi PAMI para consultar información y realizar distintas gestiones sin necesidad de recurrir presencialmente a una agencia para cada consulta. Entre las funciones disponibles están las recetas electrónicas, órdenes médicas y credenciales digitales.

La plataforma también permite consultar la cartilla médica personalizada, acceder a los datos del médico de cabecera, solicitar turnos para atención en agencias y realizar determinados trámites de manera online. Además, el usuario puede consultar información de su grupo familiar cuando corresponda.

PAMI también advierte sobre posibles intentos de estafa relacionados con la aplicación. Mi PAMI es gratuita y oficial, y el organismo señala que nunca solicita claves, datos bancarios ni dinero para descargar o utilizar el servicio. Por seguridad, recomienda no abrir enlaces recibidos por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales que no provengan de canales oficiales.