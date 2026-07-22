El dólar blue alcanzó un nuevo récord histórico, por encima de los $1.550

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue aumentó $10 (+0,7%) este miércoles 22 de julio y marcó un récord nominal histórico. Asimismo, la brecha con el oficial volvió a tocar un máximo de seis meses.

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Con la variación de esta jornada, el informal cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . El spread con el tipo de cambio mayorista avanzó al 4,9% , el porcentaje más elevado desde fines de enero.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.483 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.569,41 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8% .

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 22 de julio

El dólar MEP cerró a $1.512,28 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.956,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.571,15, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.821, según Binance.