Vacaciones de invierno: cómo gastan este año las familias argentinas

El entretenimiento y los viajes siguen entre las prioridades de los argentinos para el receso invernal, pero con un consumidor más racional.

Mar del Plata es un destino buscado para las vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invierno vuelven a movilizar el consumo , aunque con un cambio de comportamiento que atraviesa tanto las salidas recreativas como los viajes. Este año, las familias mantienen el presupuesto destinado al ocio, pero planifican con mayor anticipación, comparan precios y aprovechan descuentos para optimizar cada peso.

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Un relevamiento de la consultora Focus Market muestra que una salida tradicional para una familia tipo (dos adultos y dos niños) al cine, con snacks y una cena en un local de comida rápida, demanda al menos $156.600 , lo que representa un incremento del 23% frente a los $94.700 que costaba la misma actividad en las vacaciones de invierno de 2025. El gasto contempla cuatro entradas de cine por $71.200 , un combo familiar de pochoclos, bebidas y golosinas por $45.000 , y cuatro combos de comida rápida por $40.400 .

"Durante las vacaciones de invierno se observa un cambio en el consumo de entretenimiento familiar. Las salidas que combinan cine o teatro con una propuesta gastronómica siguen siendo una de las opciones preferidas , pero con un comportamiento de compra mucho más racional. Las familias planifican con anticipación, comparan precios y buscan promociones, descuentos bancarios, beneficios con billeteras virtuales y paquetes que permitan optimizar el presupuesto", explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Según el especialista, más que resignar el ocio, el consumidor busca maximizar el valor de cada salida, privilegiando la relación entre costo y beneficio. El teatro también continúa entre las alternativas elegidas para el receso escolar, con entradas que parten desde los $20.000 por persona , aunque los valores varían según la obra, la ubicación y los cargos por servicio aplicados por las plataformas de venta.

Del 20 al 31 de julio, iniciarán las vacaciones de invierno en: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

En paralelo al incremento de los costos, crece el interés por las propuestas sin cargo organizadas por municipios, museos, centros culturales y espacios culturales.

Talleres, espectáculos, funciones, visitas guiadas y actividades participativas aparecen como una alternativa para las familias que buscan reducir el gasto sin resignar tiempo compartido durante las vacaciones.

"Estas propuestas recreativas ganan cada vez más demanda. Reflejan cómo el ocio de calidad no depende exclusivamente del gasto, sino también de una oferta pública y privada que acompaña las nuevas necesidades de las familias", señaló Di Pace.

Turismo: más reservas anticipadas y menos decisiones de último momento

El cambio de hábitos también se refleja en el turismo. A diferencia de temporadas anteriores, las empresas del sector detectan una mayor anticipación en las reservas, especialmente para los fines de semana de julio.

Desde Wyndham Hotels & Resorts indicaron que algunas de sus propiedades ya registran niveles de ocupación superiores a los del mismo período del año pasado, quebrando la histórica tendencia de las reservas de último minuto.

La cadena hotelera observa un crecimiento del turismo urbano, con la Ciudad de Buenos Aires consolidándose como uno de los destinos favoritos gracias a su oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento. Las tarifas en hoteles de categorías midscale y upscale oscilan actualmente entre u$s 80 y u$s 150 por noche.

Además, la compañía detecta un cambio en las preferencias de los viajeros, que ahora priorizan experiencias integrales. Eligen hoteles bien ubicados para combinar actividades, gastronomía y propuestas culturales, al tiempo que valoran políticas de reserva flexibles.

Los destinos más elegidos

Los distintos actores del sector coinciden en que el turismo interno volverá a ser protagonista durante el receso. Según Booking.com, San Carlos de Bariloche, la Ciudad de Buenos Aires y Puerto Iguazú lideran las búsquedas para estas vacaciones de invierno.

En la misma línea, Plataforma10 informó que las reservas anticipadas para julio ya crecieron un 5,5% respecto del año pasado, con una demanda concentrada en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Salta y Rosario.

En el plano internacional, Brasil vuelve a posicionarse como el destino más elegido por los argentinos para las vacaciones de invierno.

De acuerdo con el análisis de Daniel Hana, director general de TIJE Travel Tech Group, Río de Janeiro y Búzios encabezan las reservas gracias a la combinación de playas, clima cálido y buena conectividad aérea. El segundo lugar entre las preferencias corresponde al Caribe, con Punta Cana como el destino más consultado.

Dentro de la Argentina, el ejecutivo destacó que Bariloche continúa liderando las búsquedas por su temporada de nieve y su oferta para familias, seguido por Cataratas del Iguazú, Mendoza y el Noroeste Argentino (NOA).