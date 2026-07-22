Brasil anunció un paquete de u$s3.660 millones para asistir a empresas afectadas por los aranceles de EEUU

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva destinará 18.500 millones de reales en créditos para compañías perjudicadas por las medidas comerciales de Washington y por el impacto de los conflictos internacionales.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció un paquete de asistencia por 18.500 millones de reales para amortiguar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos y de otros conflictos internacionales sobre el sector privado.

El gobierno brasileño anunció el miércoles un financiamiento de 18.500 millones de reales (u$s3.660 millones) destinado a las empresas afectadas por los aranceles estadounidenses, y añadió que los recursos también se destinarán a las afectadas por conflictos internacionales.

En un comunicado, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó que 13.500 millones de reales en créditos procederán del Tesoro, mientras que el banco estatal de desarrollo Bndes aportará los 5.000 millones de reales restantes.

El nuevo arancel de EEUU dirigido a Brasil entró en vigor este miércoles, mientras otros socios comerciales de Washington se preparan para una nueva ronda de gravámenes ante el vencimiento esta semana de las medidas arancelarias globales temporales impuestas por el presidente Donald Trump.

Cabe precisar que el arancel del 25% a Brasil llegó tras una investigación de Estados Unidos, que acusó al gigante latinoamericano de "prácticas comerciales desleales".

Esta situación provocó el rechazo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que salió a confrontar en duros términos contra la medida arancelaria de EEUU, y prometió activar una ley de reciprocidad comercial en respuesta.

Brasil metió un cambio de frente

Sin embargo, este martes Brasil puso paños fríos, y puso el foco en comenzar negociaciones con Trump. "La idea no es retaliar. (En un) ojo por ojo, lo que puede pasar es que los dos se queden ciegos", señaló el vicepresidente, Geraldo Alckmin, en una conferencia de prensa.

Alckmin indicó que "en lo que dependa de Brasil siempre habrá negociación". La opinión del gobierno brasileño probablemente se relacione con críticas provenientes de sectores afectados por los aranceles, como los fabricantes de calzado y maquinaria. Los empresarios se opusieron a activar la ley de reciprocidad, aprobada por unanimidad en el Congreso en abril de 2025.

A su vez, el vicepresidente brasileño aseveró que "la medida es injusta y totalmente descabellada" dado que la balanza comercial registra un superávit a favor de EE.UU. La mayor economía latinoamericana también está entre varios países que podrían ser sujetos próximamente a aranceles del 12,5% por no imponer prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado, según el gobierno norteamericano.