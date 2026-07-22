El clásico de Buenos Aires que se convirtió en el favorito para desconectar y comer rico el fin de semana

Calles tranquilas, propuestas gastronómicas y paisajes de campo forman una combinación ideal para una salida de un día cerca de la ciudad.

A la hora de planificar una escapada , muchas personas buscan destinos que combinen tranquilidad, buena gastronomía y contacto con la naturaleza. En la provincia de Buenos Aires existen varios pueblos que reúnen esas características, aunque hay uno que, con el paso de los años, se transformó en un verdadero clásico para quienes quieren cambiar de aire durante un fin de semana.

Con apenas unos cientos de habitantes, este rincón rural mantiene el encanto de los antiguos pueblos ferroviarios y recibe cada semana a miles de visitantes atraídos por sus restaurantes de campo , sus productos artesanales y un ambiente donde el ritmo parece ir mucho más despacio.

Si bien la oferta gastronómica de Tomás Jofré es su sello más conocido, también propone caminatas, paseos al aire libre y ferias de emprendedores que completan una experiencia muy elegida por familias, grupos de amigos y parejas que buscan una salida diferente sin alejarse demasiado de la Capital Federal.

La gastronomía es uno de los grandes atractivos para quienes buscan una experiencia diferente.

Tomás Jofré pertenece al partido de Mercedes , en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , una distancia que permite llegar en poco más de una hora y media en auto, dependiendo del tránsito.

Actualmente cuenta con una población reducida, pero durante los fines de semana su movimiento cambia por completo. Visitantes de distintos puntos del país llegan para recorrer sus calles de tierra, disfrutar del paisaje y probar los tradicionales almuerzos de campo que hicieron famoso al lugar.

Qué se puede hacer en Tomás Jofré

El gran atractivo de Tomás Jofré es su propuesta gastronómica. El pueblo reúne numerosos restaurantes especializados en parrilla, pastas caseras, picadas, embutidos, empanadas y postres tradicionales. Muchos funcionan en antiguas casonas recicladas y ofrecen el clásico sistema de menú completo o tenedor libre, muy buscado durante los fines de semana.

Además de la comida, quienes recorren el pueblo pueden visitar ferias de artesanos y productores regionales, donde se venden dulces caseros, salamines, miel, conservas, panificados y una amplia variedad de quesos artesanales, uno de los productos más representativos de la zona.

También es habitual encontrar puestos de antigüedades, objetos de decoración y trabajos realizados por emprendedores locales, lo que convierte el paseo en una oportunidad para conocer la producción regional.

Para quienes prefieren una salida más tranquila, las calles arboladas invitan a caminar sin apuro, sacar fotos y disfrutar del paisaje rural. Muchos visitantes llevan reposeras o mantas para pasar la tarde en los espacios verdes, mientras otros optan por recorrer los alrededores en bicicleta o simplemente descansar después del almuerzo.

Cómo ir hasta Tomás Jofré

Llegar a Tomás Jofré desde la Ciudad de Buenos Aires resulta relativamente sencillo. La alternativa más utilizada es viajar por Acceso Oeste hasta conectar con la Ruta Nacional 5, continuar en dirección a Mercedes y luego tomar el desvío señalizado hacia el pueblo.

El recorrido demanda aproximadamente una hora y media, aunque el tiempo puede variar según el tránsito, especialmente durante los fines de semana largos o fechas turísticas. Quienes no viajan en vehículo particular también pueden llegar hasta la ciudad de Mercedes mediante servicios de ómnibus o el ferrocarril de la línea Sarmiento y, desde allí, completar los últimos kilómetros en taxi o remis.