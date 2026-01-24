Cuánto sale llevar a los chicos a la pileta en el verano 2026 + Seguir en









Para el calor y el aburrimiento no hay mejor remedio que la pile, pero ¿cuánto puede salir asistir en familia?

Nada mejor que una pileta para divertirse y refrescarse este verano. Imagen: Freepik

Llegó el verano y las temperaturas son muy altas. El calor suele ser cada vez más intenso y entre enero y febrero las tardes obligan a encontrar alternativas. El aire acondicionado ayuda, pero estar todo el día encerrados puede ser contraproducente para la salud.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por otro lado, los chicos suelen aburrirse y para eso no existe mejor remedio que una buena pileta. De todas maneras, no todas las personas cuentan con un patio y la posibilidad de tener una. Entonces, te contamos cómo hacer y cuánto te puede costar llevar a toda la familia a una pileta pública.

Pileta pública Una de las mejores opciones para el calor de este verano. Imagen: Freepik Precios para pasar un día de pileta en un club de barrio en 2026 A la hora de visitar la pileta de un club hay que tener en cuenta la frecuencia con la que se pretende asistir. Existen pagos diarios, así como la posibilidad de un abono mensual. En el caso de ir varias veces, el abono mensual es amortizado rápidamente, si se asiste esporádicamente, no. Estos son los algunos clubes de barrios que ofrecen su pileta y sus tarifas:

Club Comunicaciones (Agronomía, CABA)

Entrada diaria: $14.000 (no socio) / $10.000 (socio)

Abono temporada (no socio): $296.800 (con débito automático) Club Italiano (Caballito y Bajo Flores, CABA)

Abono temporada para socios: $110.000 (adultos) / $70.000 (menores; hasta 5 años no pagan) Parque Norte (afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio) Pase diario: $4.000 (días de semana) / $6.000 (sábados, domingos y feriados)

Abono quincenal: $54.000

Abono mensual: $90.000

Abono temporada: $230.000 Club de Amigos Abono individual temporada: $890.000

Pase familiar de 4 personas temporada: hasta $3.144.000 Club Atlético Banfield (zona Sur, GBA) Abono mensual: $240.000 (no socio) / $65.000 (socio) Club Atlético de San Isidro (CASI) Abono familiar temporada: $750.000

Abono mensual (mayores): cerca de $500.000 Piletas públicas En enero y febrero, este tipo de establecimientos suelen ser altamente concurridos. Imagen: Buenos Aires Ciudad Opciones más económicas en Buenos Aires En caso de buscar tarifas más económicas, existen alternativas como las piletas públicas, que se ubican en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores. Los precios rondan los $4500 y algunas tienen horarios más reducidos los días de semana, pero más extensos los findes. Las más destacadas son: Lunes a viernes de 17 a 19 horas Polideportivo Avellaneda: avenida Lacarra 1257

Polideportivo Chacabuco: avenida Eva Perón 1410

Polideportivo Pomar: Mercedes 1300

Polideportivo Patricios: Pepirí 135 Sábados y domingos de 11 a 19 horas Polideportivo Avellaneda: avenida Lacarra 1257

Polideportivo Chacabuco: avenida Eva Perón 1410

Polideportivo Costa Rica: avenida de los Constituyentes 3050

Polideportivo Martín Fierro: Oruro 1300

Polideportivo Colegiales: Gral. Ramón Freire 120

Polideportivo Pomar: Mercedes 1300

Polideportivo Pereyra: Vélez Sársfield 1271

Polideportivo Dorrego: Monte 6637

Polideportivo Patricios: Pepirí 135

Polideportivo Santojanni: Patrón 6222 De 9 a 18 horas Parque Sarmiento: avenida Dr. Ricardo Balbín 4750, Saavedra

Parque Manuel Belgrano: Jerónimo Salguero 3450, Palermo

Temas verano