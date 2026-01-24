Cuánto sale llevar a los chicos a la pileta en el verano 2026

Llegó el verano y las temperaturas son muy altas. El calor suele ser cada vez más intenso y entre enero y febrero las tardes obligan a encontrar alternativas. El aire acondicionado ayuda, pero estar todo el día encerrados puede ser contraproducente para la salud.
Por otro lado, los chicos suelen aburrirse y para eso no existe mejor remedio que una buena pileta. De todas maneras, no todas las personas cuentan con un patio y la posibilidad de tener una. Entonces, te contamos cómo hacer y cuánto te puede costar llevar a toda la familia a una pileta pública.
Precios para pasar un día de pileta en un club de barrio en 2026
A la hora de visitar la pileta de un club hay que tener en cuenta la frecuencia con la que se pretende asistir. Existen pagos diarios, así como la posibilidad de un abono mensual. En el caso de ir varias veces, el abono mensual es amortizado rápidamente, si se asiste esporádicamente, no. Estos son los algunos clubes de barrios que ofrecen su pileta y sus tarifas:
Club Comunicaciones (Agronomía, CABA)
- Entrada diaria: $14.000 (no socio) / $10.000 (socio)
- Abono temporada (no socio): $296.800 (con débito automático)
Club Italiano (Caballito y Bajo Flores, CABA)
- Abono temporada para socios: $110.000 (adultos) / $70.000 (menores; hasta 5 años no pagan)
Parque Norte (afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio)
- Pase diario: $4.000 (días de semana) / $6.000 (sábados, domingos y feriados)
- Abono quincenal: $54.000
- Abono mensual: $90.000
- Abono temporada: $230.000
Club de Amigos
- Abono individual temporada: $890.000
- Pase familiar de 4 personas temporada: hasta $3.144.000
Club Atlético Banfield (zona Sur, GBA)
- Abono mensual: $240.000 (no socio) / $65.000 (socio)
Club Atlético de San Isidro (CASI)
- Abono familiar temporada: $750.000
- Abono mensual (mayores): cerca de $500.000
Opciones más económicas en Buenos Aires
En caso de buscar tarifas más económicas, existen alternativas como las piletas públicas, que se ubican en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores. Los precios rondan los $4500 y algunas tienen horarios más reducidos los días de semana, pero más extensos los findes.
Las más destacadas son:
Lunes a viernes de 17 a 19 horas
- Polideportivo Avellaneda: avenida Lacarra 1257
- Polideportivo Chacabuco: avenida Eva Perón 1410
- Polideportivo Pomar: Mercedes 1300
- Polideportivo Patricios: Pepirí 135
Sábados y domingos de 11 a 19 horas
- Polideportivo Avellaneda: avenida Lacarra 1257
- Polideportivo Chacabuco: avenida Eva Perón 1410
- Polideportivo Costa Rica: avenida de los Constituyentes 3050
- Polideportivo Martín Fierro: Oruro 1300
- Polideportivo Colegiales: Gral. Ramón Freire 120
- Polideportivo Pomar: Mercedes 1300
- Polideportivo Pereyra: Vélez Sársfield 1271
- Polideportivo Dorrego: Monte 6637
- Polideportivo Patricios: Pepirí 135
- Polideportivo Santojanni: Patrón 6222
De 9 a 18 horas
- Parque Sarmiento: avenida Dr. Ricardo Balbín 4750, Saavedra
- Parque Manuel Belgrano: Jerónimo Salguero 3450, Palermo
