Dos helicópteros chocaron en el aire y se estrellaron en Río de Janeiro: hay al menos cinco muertos
Las aeronaves colisionaron este domingo por la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes. La caída provocó explosiones e incendios que alcanzaron varios vehículos en una concesionaria.
-
Conmoción en Brasil por la muerte de una mujer de 21 años en un salto de bungee jumping
-
Brasil y Marruecos mostraron por qué son candidatos pero no pudieron destrabar el 1 a 1
Así fue el incendio tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro
- Temas
- Brasil
- Río de Janeiro
- Helicóptero