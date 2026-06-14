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14 de junio 2026 - 11:17

Dos helicópteros chocaron en el aire y se estrellaron en Río de Janeiro: hay al menos cinco muertos

Las aeronaves colisionaron este domingo por la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes. La caída provocó explosiones e incendios que alcanzaron varios vehículos en una concesionaria.

captura rio de janeiro brasil choque de helicopteros 2

captura rio de janeiro brasil choque de helicopteros

Así fue el incendio tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro

video rio de janeiro choque helicopteros

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