Cómo limpiar la pileta en apenas minutos y sin gastar demasiado + Seguir en









Este ingrediente ayuda a estabilizar el pH del agua, previene la formación de algas, elimina sedimentos del fondo y la mantiene clara por más tiempo.

Este producto no reemplaza al cloro, pero sí reduce la necesidad de aplicaciones constantes. Imagen: Freepik

Con la llegada del verano, mantener la pileta limpia y el agua cristalina se convierte en una de las tareas más demandantes para quienes tienen una en casa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, existen métodos sencillos y económicos que permiten tenerla impecable en minutos y sin la necesidad de recurrir a productos químicos costosos. Uno de estos trucos es el bicarbonato de sodio, un ingrediente común que se puede convertir en tu mejor aliado. ¡Descubrílo!

Pileta Imagen: Freepik El truco económico para limpiar una pileta en minutos Limpiar una pileta en poco tiempo y sin gastar demasiado es posible gracias a un truco casero que utiliza bicarbonato de sodio. Este ingrediente no solo es económico, sino que tiene la capacidad de estabilizar el pH del agua, previene la formación de algas y la mantiene clara por más tiempo.

Para hacerlo, solo necesitas esparcir algunas tazas de bicarbonato sobre la superficie, preferentemente por la noche, para que actúe durante la inactividad de la pileta. Al día siguiente, el agua se verá más clara y los sedimentos se habrán acumulado en el fondo, listos para ser aspirados fácilmente.

Además, la suavidad que aporta protege la piel de quienes se meten todos los días, especialmente en hogares con niños o personas sensibles a los productos químicos.

SAL-BICARBONATO Cómo limpiar la pileta con bicarbonato, paso a paso Dependiendo del tamaño de tu pileta, necesitarás entre 1 y 3 tazas de bicarbonato en polvo. Distribuí el bicarbonato de manera uniforme sobre la superficie, lo ideal es hacerlo a la noche, cuando la pileta no está en uso. El polvo comenzará a disolverse y a actuar en el agua mientras está tranquila, sin la interferencia del viento o de personas nadando. Al día siguiente, utiliza el barrefondo para retirar los sedimentos acumulados en la pileta. Un proceso será más fácil gracias a la acción del bicarbonato. Después de este tratamiento, podes continuar con tu rutina de cloro y filtrado habitual. El bicarbonato no reemplaza al producto químico, pero sí reduce la necesidad de aplicaciones constantes, prolongando la claridad del agua.

Temas verano