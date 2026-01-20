Cuánto salen las conservadoras en 2026: precios y opciones + Seguir en









A la hora de llevar las bebidas a la playa, no hay mejor aliada que una buena heladerita que proteja del sol.

Una tentación para el calor de la playa. Imagen: Freepik

Para este verano, si querés llevar tus bebidas y mantenerlas bien frías en todos lados, no hay nada mejor que una heladerita o conservadora portátil. Ya sea para la playa, el río, un picnic o una escapada al campo, estas conservadoras hacen que tus bebidas y alimentos se mantengan frescos sin depender de una heladera tradicional.

Con tantos modelos disponibles, elegir la conservadora adecuada puede marcar la diferencia entre días de calor y bebidas tibias o refrescantes. En este repaso te contamos qué tener en cuenta al elegir una y revisamos distintas opciones con precios que van de económicas a más completas.

Conservadora Precios y variedades para poder llevar tu bebida y mantenerla fría. Imagen: Freepik Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una conservadora Al elegir una conservadora, es importante pensar en la capacidad y tamaño en litros según la cantidad de personas que la van a usar. Una más grande sirve para grupos, y una más chica para salidas cortas. También hay que observar los materiales y la durabilidad: las mejores usan aislamiento de calidad y plástico resistente que soporta golpes y calor.

La eficiencia de enfriamiento es clave: modelos con buen aislamiento mantienen el frío por más horas o días, lo cual se nota sobre todo en salidas largas. Además, detalles como manijas cómodas, ruedas o espacios extra pueden facilitar el transporte y uso.

Precios y alternativas: cuánto salen las conservadoras en 2026 A la hora de elegir la mejor conservadora para las bebidas y el hielo, hay distintos colores, tamaños, virtudes y desventajas. Comenzando por lo más económico, tenemos algunas de plástico y de hasta 34 litros que pueden salir desde $20.000 a los $26.000 y sirven perfectamente para un uso de unas horas. Otra muy práctica, es la heladerita tipo "lonchera" de 7 litros, aunque más pequeña, de mejor calidad, ronda entre los $30.000 y $37.000.

También, tenemos conservadoras portátiles tipo bolso, de entre 12 y 15 litros, cuyo valor aumenta, debido a su mejor calidad y comodidad, rondando entre los $57.000 y $59.000. Si pasamos a una de 32 litros con protección UV, las más económicas comienzan en $47.000, por lo menos la versión aislante mediana. Por último, en el top están las conservadoras vintage medianas, empezando por la de 20 litros de capacidad que cuesta $90.000 y si se busca mayor espacio pueden llegar hasta los $120.000.

Temas verano