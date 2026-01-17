El inicio de la temporada de verano dejó señales positivas para el turismo interno, con un movimiento sostenido de visitantes y altos niveles de ocupación en los principales destinos del país, según los relevamientos oficiales del sector.
Buen arranque de la temporada de verano 2026: sube la ocupación turística en los principales destinos del país
Los primeros relevamientos de enero muestran niveles elevados de ocupación en la Costa Atlántica, Córdoba, el Litoral y la Patagonia.
En la Costa Atlántica, Pinamar alcanzó un promedio de ocupación del 84% durante la primera quincena de enero, mientras que Cariló se ubicó en torno al 90%, con ocupación plena durante los fines de semana. Para el último tramo del mes, las reservas en el Partido ya superan el 80%.
Mar del Plata, por su parte, inicia la segunda quincena con más del 75% de ocupación hotelera, de acuerdo con una encuesta realizada sobre 184 establecimientos de distintas categorías, que incluye hoteles, hostels y apart.
Más al sur, el Partido de Villa Gesell promedió niveles superiores al 70% en las primeras dos semanas del año, con destinos emblemáticos como Mar de las Pampas y Mar Azul superando el 80% de ocupación.
Cómo está la situación en las provincias
El balance también fue favorable en Córdoba, donde la primera semana de 2026 registró un incremento del 20% en la cantidad de turistas en comparación con el mismo período del año anterior. En la primera quincena, Villa General Belgrano alcanzó un 80% de ocupación, mientras que Villa Carlos Paz se ubicó por encima del 73%.
En el Litoral, Misiones tuvo un comienzo de temporada destacado, con una ocupación promedio del 85% en Iguazú y más de 50 mil visitantes al Parque Nacional durante los primeros diez días de enero. En términos interanuales, la provincia mostró un crecimiento del 10%.
Entre Ríos, en tanto, superó el 70% de ocupación promedio en todo su territorio, con picos del 80% en la ciudad de Colón, uno de los destinos más elegidos de la región.
La Patagonia también se mantuvo entre las zonas con mejor desempeño. Bariloche registró un 89% de ocupación en las dos primeras semanas del año, mientras que Las Grutas y General Roca superaron el 75%. En Neuquén, la ocupación promedio fue del 75%, con máximos del 83% en Villa La Angostura y del 80% en San Martín de los Andes.
