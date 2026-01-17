Buen arranque de la temporada de verano 2026: sube la ocupación turística en los principales destinos del país + Seguir en









Los primeros relevamientos de enero muestran niveles elevados de ocupación en la Costa Atlántica, Córdoba, el Litoral y la Patagonia.

Movimiento de visitantes en la Costa Atlántica durante la primera quincena de enero, con niveles elevados de alojamiento cubierto en los principales destinos del país. Pexels

El inicio de la temporada de verano dejó señales positivas para el turismo interno, con un movimiento sostenido de visitantes y altos niveles de ocupación en los principales destinos del país, según los relevamientos oficiales del sector.

En la Costa Atlántica, Pinamar alcanzó un promedio de ocupación del 84% durante la primera quincena de enero, mientras que Cariló se ubicó en torno al 90%, con ocupación plena durante los fines de semana. Para el último tramo del mes, las reservas en el Partido ya superan el 80%.

Mar del Plata, por su parte, inicia la segunda quincena con más del 75% de ocupación hotelera, de acuerdo con una encuesta realizada sobre 184 establecimientos de distintas categorías, que incluye hoteles, hostels y apart.

Más al sur, el Partido de Villa Gesell promedió niveles superiores al 70% en las primeras dos semanas del año, con destinos emblemáticos como Mar de las Pampas y Mar Azul superando el 80% de ocupación.

Cómo está la situación en las provincias El balance también fue favorable en Córdoba, donde la primera semana de 2026 registró un incremento del 20% en la cantidad de turistas en comparación con el mismo período del año anterior. En la primera quincena, Villa General Belgrano alcanzó un 80% de ocupación, mientras que Villa Carlos Paz se ubicó por encima del 73%.

Carlos Paz Villa Carlos Paz continúa siendo uno de los destinos favoritos para los argentinos. En el Litoral, Misiones tuvo un comienzo de temporada destacado, con una ocupación promedio del 85% en Iguazú y más de 50 mil visitantes al Parque Nacional durante los primeros diez días de enero. En términos interanuales, la provincia mostró un crecimiento del 10%. Entre Ríos, en tanto, superó el 70% de ocupación promedio en todo su territorio, con picos del 80% en la ciudad de Colón, uno de los destinos más elegidos de la región. La Patagonia también se mantuvo entre las zonas con mejor desempeño. Bariloche registró un 89% de ocupación en las dos primeras semanas del año, mientras que Las Grutas y General Roca superaron el 75%. En Neuquén, la ocupación promedio fue del 75%, con máximos del 83% en Villa La Angostura y del 80% en San Martín de los Andes.