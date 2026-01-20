ANSES deposita en enero un bono extra de hasta $63.000 para beneficiarios de Becas Progresar + Seguir en









El organismo previsional informó los montos a cobrar si se cumplieron los requisitos escolares para acceder al 20% retenido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) iniciará en enero el pago de un monto extra para los beneficiarios de las Becas Progresar.

Este refuerzo económico corresponde al 20% retenido durante 2025 y puede alcanzar hasta $63.000, según la línea de beca y la convocatoria en la que se inscribió cada estudiante. El depósito se realizará junto con el calendario habitual de pagos y está destinado a aquellos que cumplieron con las condiciones académicas y administrativas exigidas por el Ministerio de Capital Humano.

Este beneficio adicional busca apoyar a los estudiantes que demostraron un compromiso constante con su formación educativa. El pago se acreditará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben su beca mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Durante el ciclo lectivo, ANSES abona el 80% del monto de las Becas Progresar y retiene el 20% restante hasta que el estudiante acredite su condición académica. En enero, el organismo depositará este monto acumulado a quienes cumplieron con los requisitos exigidos.

Los importes varían según la línea del programa y la convocatoria de inscripción:

Progresar Obligatorio :

Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas).



Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).

Progresar Superior :

Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas).



Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas). Quienes no reciban el refuerzo en enero podrán hacerlo en febrero, una vez que se regularice la certificación institucional.

El pago del monto extra alcanza a dos líneas del programa: Progresar Obligatorio y Progresar Superior. Cada una tiene condiciones específicas que los estudiantes deben cumplir para acceder al 20% retenido. Para Progresar Obligatorio, los estudiantes deben haber participado en una Actividad de Extensión Formativa antes del 30 de noviembre de 2025. Además, la institución educativa debe validar esta actividad antes del 30 de diciembre, y el alumno no debe adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo. En el caso de Progresar Superior, los requisitos incluyen ser alumno regular al momento de la tercera certificación anual y no adeudar materias al cierre del ciclo lectivo. Estas condiciones deben estar cargadas correctamente por la institución correspondiente. ANSES remarca que el requisito clave es la certificación institucional. "La escuela, terciario o universidad debe cargar correctamente la condición de alumno regular en el sistema", establece la Resolución 388/2025. Quienes no cobren el extra en enero podrán hacerlo en febrero, siempre que cumplan con los requisitos del programa.