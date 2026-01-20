20 de enero: el hit que hizo famoso a la Oreja de Van Gogh

Con el regreso de Amaia Montero, la banda española anunció su gira "Tantas cosas que contar", que comenzará en mayo de este año y celebrará sus 30 años de carrera.

"20 de enero" se convirtió en uno de los himnos más recordados de La Oreja de Van Gogh . La canción, incluida en el álbum "Lo que te conté mientras te hacías la dormida" , ya es un clásico gracias a su emotiva letra y a la interpretación de Amaia Montero .

Compuesta por Xabi San Martín, Pablo Benegas y la propia cantante, relata un reencuentro en la estación de tren de San Sebastián y capturó la esencia de los primeros años de la banda.

Y en este 2026, la fecha cobra un significado especial : la artista regresó al grupo español después de 18 años, retomando la voz que dio vida a este éxito y preparando a los fans para revivirlo en su próxima gira . A continuación, conocé los detalles.

Para celebrar la fecha sus fans, los miembros de la Oreja de Van Gogh publicaron un video en Instagram donde revelaron los secretos que esconde la letra de esta canción.

La historia nace de una experiencia personal de Amaia Montero en San Sebastián y el instante en el que, después bajarse del tren, se reencontró con alguien muy importante para ella. El tema se inspira en un amor a distancia que volvió a florecer , y refleja la mezcla de alegría, incertidumbre y nostalgia que sintió.

"Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer", dice el estribillo.

20 de Enero. Este éxito de @laorejadevangogh nos habla de la historia de amor más donostiarra. Reencuentros, amistad, comunidad. De querer, de cuidar y de volver a querer. Amaia, Xabi, Haritz y Álvaro vivirán esa emoción en primera fila, viendo a sus hijos y sobrinos tocar por las calles a las que tantas canciones han dedicado.

Además, el sencillo está entrelazado con todos los recuerdos que tienen los músicos de su ciudad natal San Sebastián, donde cada 20 de enero se celebra la Tamborrada.

"La madrugada del 20 de enero, estemos donde estemos, siempre es especial", aseguró Álvaro Fuentes (bajista) en la publicación. "Yo salía del tren y me esperaba el amor... pero el amor de estas cuatro personas", señaló Montero, y Haritz Garde (batería) añadió: "Desde txikis hemos salido en muchas tamborradas y hemos pasado unos momentos absolutamente maravillosos".

Embed - La Oreja de Van Gogh - 20 de Enero (Official Video)

La vuelta de Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh

Después de 18 años fuera del grupo, Amaia Montero volvió a la oreja de Van Gogh. Su regreso fue anunciado oficialmente en 2025, a través de un comunicado en redes sociales, acompañado de un video en el que se la ve ensayando junto a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

Sin embargo, su vuelta no fue sencilla: originalmente, el grupo había contemplado un concierto conmemorativo que reuniera a Amaia y Leire Martínez, quien la había reemplazado entre 2008 y 2024 por los problemas de salud de la cantante, y con quien logró éxitos como "El primer día del resto de mi vida".

leire martinez Leire Martínez.

Pero, Montero se negó a compartir el escenario con la artista, decisión que provocó su salida definitiva y marcó un cierre abrupto de esta etapa.

Además, Pablo Benegas, guitarrista y compositor, anunció no participará de la gira, aunque mantendrá su vínculo con la banda en otros proyectos.

la oreja de van gogh

La Oreja de Van Gogh anunció una gira con Amaia Montero: ¿vendrán a la Argentina?

En el marco de la vuelta de Montero, La Oreja de Van Gogh anunció la gira “Tantas cosas que contar Tour 2026”, que comenzará el 9 de mayo en Bilbao y contará con 35 conciertos en España. El tour rendirá homenaje a sus 30 años de carrera y celebrará el álbum "El viaje de Copperpot".

Aunque aún no hay fechas confirmadas en Latinoamérica, los rumores sobre futuras presentaciones en Argentina y otros países de la región están más fuertes que nunca. Los fans esperan con ansias que la banda incluya Buenos Aires, Rosario y otras ciudades en la grilla del próximo año.