Cuánto salen los parlantes bluetooth en 2026: precios y opciones

Para quienes quieren llevar su música a todos lados, tienen estos aparatos como la mejor alternativa disponible en el mercado.

Todo lo que tenes que saber para poder comprar a uno de tus mejores aliados para las vacaciones de verano.

Es normal que, de cara al verano , uno busque alternativas para poder disfrutar de la música mientras se traslada por distintos sitios. Entre las mejores opciones, no hay nada mejor que un parlante bluetooth , que incluso después del descanso puede seguir siendo de mucha utilidad.

Además de poder llevarse a las playas, alguna pileta o casa quinta, también puede ser el gran salvador de alguna juntada en el exterior. Al ser prácticos y compactos, con una conectividad sencilla al celular, son un producto a tener en cuenta siempre y cuando cumpla con lo que uno busca.

En Argentina, los parlantes bluetooth económicos se consiguen entre $12.000 y $25.000 , con conectividad básica y autonomía suficiente para uso personal o en espacios pequeños. Son ideales para quienes buscan una opción accesible para disfrutar de música durante el verano sin exigencias de alto rendimiento.

Estos aparatos son ideales para llevar a la playa o la pileta si es al aire libre.

La gama media , con mayor potencia, sonido más definido y batería de larga duración, tiene precios entre $30.000 y $80.000 . Incluye modelos resistentes al agua y apropiados para reuniones al aire libre o viajes, combinando portabilidad y calidad de audio para espacios medianos.

Los parlantes premium de marcas reconocidas, con tecnología avanzada, conectividad múltiple y certificación de resistencia al agua y polvo , cuestan entre $90.000 y más de $200.000 . Estos dispositivos están pensados para quienes buscan una experiencia de audio superior y funciones adicionales, ideales para disfrutar de música en exteriores amplios o reuniones exigentes durante el verano.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un parlante bluetooth

Al momento de elegir un parlante bluetooth, es importante considerar la potencia de salida y la calidad de sonido, que determinarán el volumen máximo y la definición de graves y agudos. También conviene revisar la batería y la autonomía, especialmente si se planea usar el parlante al aire libre o en viajes.

Otros factores a tener en cuenta son la resistencia al agua o al polvo, la compatibilidad con distintos dispositivos mediante bluetooth y funciones extra como conectividad múltiple, entrada auxiliar o manos libres. Estos elementos influyen en la experiencia de uso y en la durabilidad del producto.

Por último, es útil evaluar el tamaño y la portabilidad del parlante según el tipo de uso que se le dará, ya que modelos más compactos son fáciles de transportar, pero pueden ofrecer menor potencia, mientras que parlantes más grandes garantizan mayor sonido, pero requieren espacio y transporte más cuidado.

Ventajas y desventajas de un parlante bluetooth

Entre las ventajas principales de un parlante bluetooth está la portabilidad, que permite reproducir música en diferentes ambientes sin necesidad de cables, y la comodidad de uso, con control desde el celular o dispositivos compatibles. Además, hay gran variedad de modelos y rangos de precio, lo que permite elegir según presupuesto y necesidades.

Las desventajas incluyen que, aunque la calidad de sonido ha mejorado, los parlantes bluetooth generalmente no igualan la fidelidad de equipos de audio con cable de alta gama. La duración de la batería puede ser limitada en modelos económicos y algunas funciones avanzadas, como resistencia al agua o conectividad múltiple, suelen encontrarse solo en gamas medias y premium.