Cuánto salen los jacuzzis inflables, la alternativa más elegida para el verano 2026

Una opción diferente para calmar las altas temperaturas sin un gasto grande de agua o mantenimiento complejo.

Una de las alternativas más elegidas para combatir el calor. Imagen: Dr Pool

En el contexto de un verano 2026 con climas de altas temperaturas y espacio cada vez más reducido en patios y terrazas, muchas personas están buscando maneras prácticas de refrescarse sin ocupar grandes áreas ni gastar demasiado. La demanda de soluciones más accesibles y versátiles ha impulsado el interés por opciones que combinen comodidad y funcionalidad.

Una de las alternativas que más está ganando popularidad son los jacuzzis inflables, que se inflan y colocan en minutos, ofrecen hidromasaje y pueden usarse tanto para refrescarse como para relajarse sin los inconvenientes de una pileta tradicional. Su tamaño compacto y facilidad de instalación los convierte en una solución ideal para el verano en patios chicos.

Jacuzzi inflable Una opción diferente a la pileta que está siendo cada vez más popular. Imagen: LG Amoblamientos Escapar del calor en espacios reducidos: precios de los jacuzzis inflables Ante la búsqueda de opciones prácticas para soportar las altas temperaturas, los jacuzzis inflables se posicionan como una opción accesible frente a piletas o jacuzzis de obra. En el mercado argentino, los precios varían según tamaño, capacidad y características como el sistema de hidromasaje.

Entre ellos podemos destacar: Jacuzzi Spa Inflable Intex terapía de burbujas redondo 196 x 71 cm, alrededor de $1.735.000 a $1.897.000 según tiendas especializadas y versiones con accesorios básicos, ideal para 4 personas. O bien el Jacuzzi Spa Inflable Intex terapia de burbujas redondo 216 x 71 cm, entre $1.966.000 y $2.052.000 para modelos de mayor diámetro y volumen de agua, apto para 4 a 6 personas.

O también existen modelos premium de jacuzzi inflable con más jets o diseño Deluxe que pueden superar los $2.500.000 en tiendas especializadas con funciones adicionales como luces LED o sistemas de hidromasaje más avanzados.

Los aspectos que lo convierten en una opción ideal Los jacuzzis inflables combinan varias características que los hacen especialmente atractivos para el verano 2026 en espacios reducidos. Su instalación rápida (en cuestión de minutos) permite disfrutar de agua fresca o tibia sin obras ni trabajos complejos, y pueden adaptarse a patios, terrazas o balcones amplios. Además, su menor consumo de agua y la posibilidad de guardarlos o moverlos según la temporada los hacen una alternativa versátil frente a las piletas tradicionales. La mayoría incluye sistemas de hidromasaje con múltiples burbujas para relajación, paneles de control simples y materiales resistentes pensados para uso exterior. Estos elementos, junto con una oferta de precios que se ajusta a diferentes presupuestos, explican por qué los jacuzzis inflables se consolidan como una de las opciones más elegidas para combatir el calor en el verano 2026.

