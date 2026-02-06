HBO Max estrenó la serie para mayores de 18 años más esperada de todo el mundo + Seguir en









Una producción canadiense que combina deporte, romance y un fuerte drama emocional entre jóvenes.

La imperdible serie que estrenó la plataforma. Imagen: Freepik

HBO Max sumó a su catálogo una nueva serie dramática que ya venía generando expectativas entre los fanáticos del streaming y las ficciones románticas con tono adulto. La producción se lanzó en la región con episodios semanales y promete convertirse en uno de los títulos más comentados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Heated Rivalry, una serie canadiense que combina romance, deporte y drama emocional, y que desde su estreno internacional recibió buenas críticas por sus actuaciones y la química entre los protagonistas. Ideal para ver el fin de semana con amigos.

Heated Rivalry La serie que todos quieren ver ya está disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Heated Rivalry, el éxito mundial de HBO Max La historia sigue a Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey profesional cuya rivalidad deportiva convive con una fuerte atracción personal. Lo que empieza como un romance secreto entre principiantes evoluciona en una relación compleja marcada por la ambición, el amor y la negación.

A lo largo de varios años, ambos intentan alcanzar la gloria en el hielo mientras lidian con sus sentimientos fuera de él. La serie explora el choque entre la presión del deporte profesional y la necesidad de aceptar su identidad y su vínculo afectivo.

La trama también aborda temas como la autoaceptación, la fama y las dificultades de sostener una relación en un ambiente competitivo, con un tono adulto y escenas explícitas que forman parte del desarrollo emocional de los personajes.

HBO Max: tráiler de Heated Rivalry Embed - Heated Rivalry | Trailer Oficial | HBO Max HBO Max: elenco de Heated Rivalry Hudson Williams (Shane Hollander)

Connor Storrie (Ilya Rozanov)

François Arnaud (Scott Hunter)

Christina Chang (Yuna Hollander)

Dylan Walsh (David Hollander)