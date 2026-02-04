Por qué las sombrillas no siempre protegen del sol y cómo elegir la correcta + Seguir en









La sombra no siempre alcanza en verano: cómo funciona la radiación en la playa y qué detalles mirar antes de confiar solo en una sombrilla.

Un descanso a la sombra forma parte del ritual de playa, aunque no siempre alcanza para enfrentar los días de sol intenso. Freepik

En verano, el índice UV suele trepar y no siempre coincide con el calor que sentís en la piel. Ese dato, que resume la intensidad de radiación, explica por qué podés quemarte aun con brisa y cielo “lindo”: la sombra ayuda, pero no alcanza si la protección se queda a mitad de camino.

La sombrilla corta el rayo directo, sí, pero la playa no es un estudio cerrado: hay reflejos, radiación que se dispersa en el aire y telas que filtran menos de lo que prometen. Entender esos tres factores sirve para elegir mejor y para armar una estrategia de cuidado que no dependa de una sola barrera.

Playas bonaerenses El sol entra de costado y también rebota en la arena: por eso, aun bajo una sombrilla, conviene sumar protección en piel, ojos y cabeza. Imagen: Tripadvisor Por qué las sombrillas no protegen completamente del sol El primer problema es la radiación difusa: una parte de los rayos no llega en línea recta desde el sol, sino que se reparte por el cielo y entra desde distintos ángulos. Por eso, aunque te sientes bajo una sombrilla, seguís recibiendo radiación por los costados.

El segundo es el rebote del entorno. La arena refleja una porción importante de los rayos y el agua también devuelve radiación, sobre todo cuando el sol pega fuerte. Resultado: te quemás “desde abajo” y desde los laterales, incluso cuando estás a la sombra y sentís que la temperatura bajó.

ramallo playa turismo La sombra reduce el calor, pero no bloquea toda la radiación: combinar varias barreras es clave para cuidarse en la playa. Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar una sombrilla Lo más importante es la etiqueta: buscá UPF 50+ o una indicación clara de protección UV. Si la tela se ve traslúcida a contraluz, suele filtrar poco. También ayuda elegir una lona de tejido más denso y colores oscuros, que absorben más radiación que los claros (aunque pueden dar más calor).

En segundo lugar, mirá el diseño y la cobertura. Un diámetro amplio sostiene la sombra cuando el sol cambia de ángulo. Sumá una base firme para que no vuele y, si vas mucho a la playa, considerá modelos con doble techo o paneles laterales: no solo ventilan mejor, también reducen la entrada de radiación por los costados. Qué cuidados extra tenés que tener si tu sombrilla no protege Si no sabés si tu sombrilla tiene filtro UV, actuá como si no lo tuviera. Usá protector solar de amplio espectro (SPF 30 o más) y renovalo cada dos horas, y también después del agua o de transpirar. Sumá ropa liviana que cubra (mejor si tiene protección), sombrero de ala ancha y lentes con filtro UV. Además, cuidá el horario: entre media mañana y media tarde la radiación se pone más agresiva. Mové la sombrilla a medida que corre el sol, buscá sombra más densa si aparece, hidratate seguido y no te confíes porque “no sentís calor”. En verano, la piel paga caro esa falsa sensación de seguridad.

