Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: quiénes reciben su depósito la próxima semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores de las prestaciones correspondientes a febrero de 2026. El incremento se aplicó tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 y asciende al 2,85%. Este ajuste se enmarca en la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por el Decreto 274/2024, que prevé actualizaciones mensuales con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.
Monto de las prestaciones de ANSES en febrero 2026
Los valores actualizados para febrero de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 por cada menor a cargo.
AUH por discapacidad: $420.354.
Asignación Familiar por Hijo: $64.554 (correspondiente al primer rango de ingresos).
Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $210.186.
Entre los beneficios complementarios se incluyen:
Tarjeta Alimentar:
Un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $52.250.
Dos hijos: $81.936.
Tres o más hijos: $108.062.
Complemento Leche:
$48.691, destinado a embarazadas desde el tercer mes de gestación y a familias con niños menores de tres años.
Los montos se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria registrada, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este refuerzo tiene como objetivo amortiguar el impacto de la inflación y sostener el poder adquisitivo de los hogares.
El aumento del 2,8% también se aplica sobre los haberes jubilatorios, llevando la jubilación mínima a $359.219,42. A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que no se ajusta por inflación y está destinado a jubilados y pensionados con los ingresos más bajos.
Con el refuerzo incluido, la jubilación mínima alcanza los $429.219,42, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.358.940,75.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $357.403,48 con bono incluido. La Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez asciende a $321.478,05, y la Pensión Madre de siete hijos alcanza los $429.254,35.
Calendario de pagos de ANSES de febrero
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular. Las fechas para febrero de 2026 son las siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI 0: 9 de febrero.
DNI 1: 10 de febrero.
DNI 2: 11 de febrero.
DNI 3: 12 de febrero.
DNI 4: 13 de febrero.
DNI 5: 18 de febrero.
DNI 6: 19 de febrero.
DNI 7: 20 de febrero.
DNI 8: 23 de febrero.
DNI 9: 24 de febrero.
Asignación por Embarazo
DNI 0: 10 de febrero.
DNI 1: 11 de febrero.
DNI 2: 12 de febrero.
DNI 3: 13 de febrero.
DNI 4: 18 de febrero.
DNI 5: 19 de febrero.
DNI 6: 20 de febrero.
DNI 7: 23 de febrero.
DNI 8: 24 de febrero.
DNI 9: 25 de febrero.
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI 0 y 1: 11 de febrero.
DNI 2 y 3: 12 de febrero.
DNI 4 y 5: 13 de febrero.
DNI 6 y 7: 18 de febrero.
DNI 8 y 9: 19 de febrero.
Jubilaciones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8: 20 de febrero
DNI terminados en 9: 20 de febrero
Jubilaciones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8: 20 de febrero
DNI terminados en 9: 20 de febrero
Pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
