Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: quiénes reciben su depósito la próxima semana

El organismo estableció nuevos valores y fechas de pago para sus principales prestaciones, que rigen a partir de la semana próxima.

+ Seguir en

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores de las prestaciones correspondientes a febrero de 2026. El incremento se aplicó tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 y asciende al 2,85%. Este ajuste se enmarca en la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por el Decreto 274/2024, que prevé actualizaciones mensuales con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los afiliados pueden planificar sus gastos a partir del cronograma oficial de pagos difundido por ANSES. Además, el organismo estableció los nuevos montos de los beneficios complementarios que reciben los titulares de asignaciones familiares y universales.

Los valores actualizados para febrero de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Entre los beneficios complementarios se incluyen:

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $210.186.

Asignación Familiar por Hijo: $64.554 (correspondiente al primer rango de ingresos).

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 por cada menor a cargo.

Un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $52.250.

Dos hijos: $81.936.

Tres o más hijos: $108.062.

Complemento Leche:

$48.691, destinado a embarazadas desde el tercer mes de gestación y a familias con niños menores de tres años.

Los montos se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria registrada, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este refuerzo tiene como objetivo amortiguar el impacto de la inflación y sostener el poder adquisitivo de los hogares.

El aumento del 2,8% también se aplica sobre los haberes jubilatorios, llevando la jubilación mínima a $359.219,42. A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que no se ajusta por inflación y está destinado a jubilados y pensionados con los ingresos más bajos.

Con el refuerzo incluido, la jubilación mínima alcanza los $429.219,42, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.358.940,75.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $357.403,48 con bono incluido. La Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez asciende a $321.478,05, y la Pensión Madre de siete hijos alcanza los $429.254,35.

Calendario de pagos de ANSES de febrero

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular. Las fechas para febrero de 2026 son las siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de febrero.

DNI 1: 10 de febrero.

DNI 2: 11 de febrero.

DNI 3: 12 de febrero.

DNI 4: 13 de febrero.

DNI 5: 18 de febrero.

DNI 6: 19 de febrero.

DNI 7: 20 de febrero.

DNI 8: 23 de febrero.

DNI 9: 24 de febrero.

Asignación por Embarazo

DNI 0: 10 de febrero.

DNI 1: 11 de febrero.

DNI 2: 12 de febrero.

DNI 3: 13 de febrero.

DNI 4: 18 de febrero.

DNI 5: 19 de febrero.

DNI 6: 20 de febrero.

DNI 7: 23 de febrero.

DNI 8: 24 de febrero.

DNI 9: 25 de febrero.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 11 de febrero.

DNI 2 y 3: 12 de febrero.

DNI 4 y 5: 13 de febrero.

DNI 6 y 7: 18 de febrero.

DNI 8 y 9: 19 de febrero.

Jubilaciones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas