Estiman que el salvataje a cuentapropistas implicará $37 mil millones

La consultora Elypsis estima que la medida abarcará a 3.674.678 familias, casi el 30% de los hogares del país, en una segmentación hecha por tasa de pobreza e imposibilidad de reemplazar la actividad con teletrabajo.

En su último informe sostiene que la Argentina vive tres crisis simultáneas: sanitaria, financiera y económica con fuerte caída en la producción, impactos sociales que deberán atenderse en tiempo real, e impactos fiscales que marcarán el pulso cuando pase la pandemia del coronavirus. “Si bien es prematuro, estamos estimando una retracción de 4.5% en el PBI 2020 y 2,6 puntos de esa caída será consecuencia del coronavirus”, afirma.

Estimación de costo fiscal subsidio a monotributistas Elypsis

Esto se suma al paquete de $500 mil millones que el Gobierno destinó la semana pasada para los bonos a jubilados y los beneficiarios de AUH, y para los créditos a tasas del 26% destinados al capital de trabajo sobre todo de las pymes.

Elypsis indica que el "Ingreso Familiar de Emergencia", un subsidio de $10.000 que se dará en abril y podría repetirse en mayo si la cuarentena se estira, abarca a asalariados informales, cuentapropistas informales, trabajadoras de casas particulares en negro y monotributistas de las dos categorías más bajas (la A con un ingreso promedio mensual de $17.400 y la B, de $26.100).

El costo de la medida se estima en $36.747 millones si es solo un mes, algo poco probable tras el avance del coronavirus, y $73.494 millones si repite en mayo. Según el informe, se suma a los $22.500 millones en tres tramos que se dieron dos días atrás para 750 mil trabajadores de la salud, y los paliativos que todavía restan, especialmente para pymes, donde la cadena de pagos ya está resentida y se continuará quebrando en los próximos días.

Por último, Elypsis explica que es difícil en este contexto tomar medidas que no dejen afuera a sectores con necesidades o que estén incluyendo a quienes no son afectados por la crisis. “Se vislumbra en esta medida puntual tres criterios: atender un segmento donde se estima que la pobreza supera al 65%, donde se encuentran las tasas de tenencia patrimoniales más bajas y que no tiene recursos o posibilidad para implementar otras modalidades de trabajo”, analiza.