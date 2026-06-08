Día Mundial de los Océanos: ¿por qué se celebra el Día Mundial de los Océanos?

Cada 8 de junio, la comunidad internacional impulsa una jornada para reconocer el papel de los mares y promover su protección.

Cada 8 de junio se conmemora el Día Mundial de los Océanos , una fecha impulsada por las Naciones Unidas para recordar la relevancia de estas enormes masas de agua en la vida cotidiana y en el equilibrio ambiental del planeta. Aunque suelen quedar fuera de la vista de gran parte de la población, su influencia alcanza desde el clima hasta la alimentación de millones de personas.

Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre y albergan una parte significativa de la biodiversidad mundial. Además, intervienen en procesos naturales que permiten sostener las condiciones necesarias para la vida, motivo por el cual científicos, organismos internacionales y gobiernos insisten en la necesidad de fortalecer su cuidado.

La historia de esta conmemoración se remonta a 1992, cuando durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro surgió la propuesta de crear un día dedicado a reconocer la importancia de los océanos. La iniciativa buscaba fortalecer la conciencia pública sobre la relación entre las sociedades humanas y los ecosistemas marinos.

Durante varios años, distintas organizaciones ambientales y entidades vinculadas a la investigación marina promovieron actividades y campañas de sensibilización. Finalmente, en diciembre de 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que estableció oficialmente el 8 de junio como Día Mundial de los Océanos. La celebración comenzó a desarrollarse formalmente a partir de 2009.

El objetivo principal de la fecha es recordar que los océanos son un patrimonio compartido por toda la humanidad y que su conservación requiere esfuerzos coordinados. Cada año, organismos internacionales, universidades, organizaciones sociales y comunidades costeras organizan actividades educativas, encuentros científicos y campañas de difusión para acercar estos temas a la ciudadanía.

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La importancia de los océanos para la vida en la Tierra

Hablar de océanos no significa únicamente hablar de agua. Estas extensiones cumplen funciones esenciales para el funcionamiento del planeta. Una de las más relevantes es su aporte a la producción de oxígeno: organismos microscópicos como el fitoplancton generan aproximadamente la mitad del oxígeno presente en la atmósfera.

También actúan como un gran regulador climático. Absorben calor y una parte importante del dióxido de carbono emitido por las actividades humanas, ayudando a moderar los efectos del calentamiento global. Sin ese rol, las condiciones ambientales serían mucho más extremas en distintas regiones del mundo.

A esto se suma su importancia económica y social. Millones de personas dependen de los recursos marinos para su alimentación, empleo y sustento. La pesca, el turismo, el transporte marítimo y numerosas actividades productivas mantienen una relación directa con la salud de los océanos.

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Sin embargo, distintos informes advierten que los mares enfrentan presiones cada vez mayores. La contaminación, la acidificación de las aguas, la pérdida de especies y la explotación intensiva de algunos recursos generan preocupación entre especialistas y organismos internacionales.