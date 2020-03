Tributaristas insisten con postergación de vencimiento y ampliación de la moratoria

Domínguez planteo que se había generado expectativa entre los monotributistas de todas las categorías. “Se esperaba la eximición o prórroga del pago de las cuotas del Monotributo, la prórroga de vencimientos impositivos, el otorgamiento de subsidios, entre otros”, señaló Domínguez. El tributarista advirtió que “el anuncio realizado por el Ministro de Economía y el Ministro de Trabajo no contempla a la mayoría que están atravesando la crisis”.

El Gobierno anunció la creación de un subsidio denominado “Ingreso Familiar de Emergencia” de $10.000 al que accederán las personas como mayor vulnerabilidad social.

“Los monotributistas, autónomos y pequeños empresarios deberán esperar a nuevas medidas que alcance”, indicó Domínguez..

La ayuda es para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas, las A y B con una edad entre 18 y 65 años que se hayan quedado sin ingresos de ningún tipo y sino un patrimonio importante. No pueden tener ingresos de renta financiera como intereses de plazos fijos. Deben ser argentinos nativos o naturalizados o residentes legales con más de 2 años en el país Los monotributistas deben facturar hasta un monto anual de $ 313.108, es decir, un promedio mensual de $ 26.000. Además quedan fuera de este subsidio los mayores de 65 años que sean monotributistas o trabajadores informales, aún cuando no cuenten con una jubilación.

Por su lado, Lourenzo señaló que “está bien que el Estado salga al rescate de personas que no hayan podido facturar nada” como consecuencia del freno de la actividad que está provocando las medidas de aislamiento social para combatir la pandemia de coronavirus.

No obstante, aclaró que “hay mucha gente que no podía entrar a la moratoria porque no tenía el certificado pyme de modo que sería importante que se postergue los plazos”. Lourenzo puntualizó que “hay muchas personas en el monotributo que fueron tomados por esta crisis sin haber podido genera ingresos”.