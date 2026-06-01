¿"Euphoria" tendrá cuarta temporada? Qué dijo el creador de la serie

Sam Levinson dio detalles del futuro de la serie tras la conclusión de su tercera temporada en HBO y HBO Max.

La tercera temporada de la serie Euphoria llegó oficialmente a su fin, tras concluir su emisión el domingo 31 de mayo en HBO y HBO Max con un final explosivo.

El creador Sam Levinson confirmó el final de la serie en una entrevista con Popcast de The New York Times anoche, que se emitió horas después del último episodio de la tercera temporada. "En cuanto a la historia que nos propusimos contar, que trata sobre la adicción y sus consecuencias, siento que este es el final ", dijo.

- Spoilers a continuación - La serie terminó con la muerte de su protagonista, Rue Bennett, interpretada por Zendaya , quien en el episodio de anoche sufrió una sobredosis de analgésicos adulterados con fentanilo. En un estado de confusión provocado por las drogas, imaginó reunirse con su hermana y sus amigos, así como con Fezco, interpretado por el fallecido Angus Cloud .

“Simplemente me pareció el final honesto”, dijo Levinson en un análisis posterior al episodio que se emitió después del mismo. “El final honesto es que personas como Rue no lo logran”.

“La gente recae. La cagan. No están preparados para rehabilitarse. Y antes no morían como ahora, con la afluencia de fentanilo a este país”, añadió.

HBO y las chances de una nueva temporada de Euphoria

La noticia no sorprenderá a los espectadores, dado que Zendaya había dicho anteriormente en entrevistas que creía que la tercera entrega marcaría el final de la serie, pero los rumores de otra temporada surgieron después de que HBO se refiriera al estreno del domingo como el final de temporada, en lugar del final de la serie.

El penúltimo episodio acabó con la vida de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, dejando solo a Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, Jules, interpretada por Hunter Schafer, Maddy, interpretada por Alexa Demie, y Lexi, interpretada por Maude Apatow, como posibles continuadoras de la historia a partir de los personajes originales de la serie.

Sin embargo, muchos fans habían especulado previamente con que el éxito de los actores fuera de la franquicia dificultaría su regreso para una cuarta temporada.

La última temporada ha resultado ser una de las más polémicas en la historia de la serie. Si bien la primera temporada fue ampliamente elogiada por su enfoque subversivo del drama escolar convencional, la última temporada, que presenta un salto temporal de cinco años con respecto a la anterior, ha resultado controvertida debido a su repentino énfasis en el trabajo sexual, con tramas centrales que giran en torno a clubes de striptease, sugar babies y OnlyFans.