Jerome Powell advirtió que politizar la Fed tendría un costo en la confianza pública + Agregar ámbito en









El expresidente de la Reserva Federal hizo, además, un llamado más amplio a la defensa de las instituciones democráticas.

Jerome Powell lanzó un contundente mensaje al presidente Donald Trump.

El gobernador y expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, advirtió sobre las consecuencias de una Fed politizada y lanzó un llamamiento general ‌a la defensa de las instituciones democráticas, en sus primeras declaraciones públicas desde que finalizó su mandato ‌de ocho años al frente del banco central estadounidense.

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"Las instituciones democráticas requieren mucho tiempo, esfuerzo y paciencia para construirse, pero pueden derrumbarse con demasiada rapidez", dijo Powell en un discurso al recibir el premio John F. Kennedy al Coraje, otorgado por la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy.

"Es esencial que preservemos lo bueno de estas instituciones, incluso mientras nos esforzamos por mejorarlas", dijo Powell, quien incluyó a la Reserva Federal, junto con los tribunales y las universidades, entre las instituciones fundamentales para el ‌éxito y la posición de Estados Unidos en el mundo.

"Al igual que muchas otras instituciones, la Fed ha estado sometida a una prueba de resistencia", señaló el banquero, que en el caso del banco central ha incluido los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, las peticiones de dimisión de Powell y una investigación penal contra él.

El mandato de Powell como presidente finalizó oficialmente el 15 de mayo. Su sucesor, Kevin Warsh, tomó posesión como presidente de la Fed el 22 de mayo. Powell ha decidido continuar como gobernador de la ‌Fed, en parte debido a lo que considera amenazas continuas a la independencia del banco, una decisión que, de hecho, impide a Trump nombrar a otro miembro para la junta de la Reserva Federal por el momento.

La estructura de la Fed está pensada para permitirle tomar decisiones de política monetaria al margen de consideraciones políticas, y "estas protecciones han servido bien al público, y las Administraciones de ambos partidos las han respetado", dijo Powell. Además, Powell aseguró que "si algún Gobierno encuentra la ‌manera de destituir a los responsables de la Fed por diferencias políticas, los futuros Gobiernos también lo harán. El público perdería la fe en que el banco central tomará decisiones basadas únicamente en lo que es mejor para todos los estadounidenses". Al anunciar el premio a ‌Powell este año, la fundación señaló que había "salvaguardado una de las instituciones apolíticas más esenciales del país y demostrado un valor extraordinario ante un riesgo personal y profesional sostenido".